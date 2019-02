BDC investit 8 millions de dollars dans Equispheres, une entreprise établie à Kanata





Cet investissement est effectué dans le cadre de l'engagement de BDC envers la création d'entreprises de technologies propres concurrentielles à l'échelle mondiale

MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - BDC, la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs est heureuse d'annoncer un investissement de 8 millions de dollars dans l'entreprise de matériaux de pointe Equispheres établie à Kanata. Cet investissement est effectué dans le cadre de l'engagement de 700 millions de dollars sur cinq ans de BDC annoncé en janvier dernier. L'engagement de BDC vise à aider les entreprises de technologies propres canadiennes à fort potentiel, dont les technologies ou les produits sont prêts pour la mise en marché, à financer des projets d'expansion qui exigent d'importants investissements et à atteindre rapidement leurs objectifs de croissance.

L'investissement permettra à Equispheres d'exécuter son plan de croissance et de conclure des contrats pour ses poudres métalliques novatrices, qui permettent de réduire la consommation de carburant et les déchets industriels.

« Nous sommes heureux de recevoir l'investissement de 8 millions de dollars de la division Technologies propres de BDC », dit Kevin G. Nicholds, président, chef de la direction et directeur général d'Equispheres. « Notre poudre métallique de qualité particulièrement constante suscite une forte demande de la part des leaders mondiaux des secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, qui souhaitent fabriquer des pièces plus légères et plus solides. L'investissement de BDC nous aidera à répondre à cette demande et permettra à ces marchés en forte croissance de profiter des avantages de notre produit. »

Equispheres a mis au point une technologie novatrice qui permet de fabriquer de façon abordable des poudres métalliques ultrahomogènes aux propriétés idéales pour une utilisation dans des applications pour fabrication additive. Les poudres remplissent leurs fonctions de façon uniforme et fiable et procurent aux concepteurs la confiance statistique nécessaire pour éviter de compliquer le processus de conception des composants. Les fabricants peuvent ainsi produire des pièces plus légères et solides afin d'accroître l'économie de carburant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Cet investissement dans Equispheres s'inscrit dans le soutien de longue date que la BDC apporte aux entreprises canadiennes de technologies propres novatrices pour les aider à devenir des leaders mondiaux », affirme Susan Rohac, vice-présidente, Technologies propres, BDC. « Equispheres a une vision de croissance ambitieuse et est particulièrement bien positionnée pour se démarquer dans un secteur en forte croissance grâce à son produit novateur et incomparable, à son équipe de direction solide et à son savoir-faire technique. »

BDC a élargi ses paramètres d'investissement pour inclure des entreprises qui en sont aux premiers stades de la commercialisation de technologies propres innovantes. La Banque offrira aussi des services-conseils aux entreprises du portefeuille pour les aider à faire face à d'autres défis que celui du financement, comme les plans de croissance, les problèmes de productivité et de gestion des talents.

Pour en savoir plus sur les initiatives de BDC dans l'industrie des technologies propres et ses critères de sélection, visitez bdc.ca/technologiespropres .

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 123 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. BDC est aussi la première institution financière canadienne à obtenir la certification B Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 07:00 et diffusé par :