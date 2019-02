Inovia Capital lève US $600M afin d'accroître son rayonnement international ainsi que son offre complète en capital de risque





L'incontournable société de capital de risque canadienne accroît son support pour les entreprises en phase de démarrage et en phase de croissance et ouvre un bureau à Londres

MONTRÉAL, le 19 février 2019 /CNW/ -- Inovia Capital, la plus importante société de capital de risque canadienne, a annoncé aujourd'hui qu'elle a renforcé sa position de chef de file en clôturant un quatrième fonds d'investissement de US $200M pour les entreprises en phase de démarrage de même qu'un nouveau fonds pour les entreprises en phase de croissance de US $400M. La société continue d'élargir ses activités dans ses principaux marchés du Canada et de la Silicon Valley. Elle a également ouvert un nouveau bureau à Londres, qui assure ainsi aux fondateurs d'entreprises un lien précieux entre les deux continents.

Inovia soutient les fondateurs aux aspirations mondiales qui utilisent les nouvelles technologies pour améliorer la vie des gens. La société investit dans les plateformes d'infrastructure et les services appliqués axés sur la transformation d'industries traditionnelles complexes telles que les services financiers, les soins de santé, le commerce, le transport, le voyage et autres.

Grâce à cette expansion, Inovia Capital devient l'une des rares sociétés au monde à pouvoir offrir aux entrepreneurs un appui complet en matière de capital de risque - du lancement jusqu'à la croissance internationale et au-delà - en leur fournissant le capital nécessaire ainsi que les ressources et l'encadrement pour supporter leur expansion rapide.

POINTS SAILLANTS

Inovia Capital, une société pionnière dans la communauté de démarrage d'entreprises canadiennes, a aidé plus de 80 entreprises ayant levé un total de US $2.1B .

. Inovia possède un éventail d'offre unique en capital de risque lui permettant d'appuyer les jeunes entreprises de toutes tailles grâce à des chèques allant de US $2M à $50M et a l'expérience afin de leur permettre de passer de 10 à 10 000 employés.

à et a l'expérience afin de leur permettre de passer de 10 à 10 000 employés. Le nouveau bureau de Londres tirera profit d'une richesse de talents et de propriété intellectuelle au sein de l'écosystème technologique européen tout en aidant à lancer des entreprises nord-américaines sur le marché européen et vice versa. Le bureau sera dirigé par Patrick Pichette , associé directeur d'Inovia Capital et joueur important de l'industrie technologique de par son ancien rôle de vice-président principal et directeur financier d'Alphabet/Google.

, associé directeur d'Inovia Capital et joueur important de l'industrie technologique de par son ancien rôle de vice-président principal et directeur financier d'Alphabet/Google. Inovia a aidé les entrepreneurs de son portefeuille, notamment Lightspeed POS , Appdirect , Workfusion , Tophat , Luxury Retreats et Clearpath Robotics , à devenir des chefs de file dans leur secteur. La société a également fourni du support direct lors de processus de fusions et d'acquisitions avec des entreprises d'envergure telles qu'Intel, Google, Airbnb, Disney et autres.

Chris Arsenault, associé directeur et cofondateur d'Inovia Capital, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir aider à bâtir la prochaine génération d'entreprises d'envergure internationale qui visent à avoir un impact positif et durable sur l'humanité. »

Patrick Pichette, associé directeur d'Inovia Capital, affirme : « Inovia a comme priorité d'appuyer les entrepreneurs. Nous investissons dans des relations à long terme, car nous savons d'expérience ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise devienne une championne mondiales. »

À propos d'Inovia Capital

Inovia Capital s'associe à des fondateurs audacieux pour bâtir des entreprises technologiques d'envergure. Nous cherchons à transformer le capital de risque en perfectionnant l'art d'investir en premier lieu dans le potentiel des gens qui composent l'équipe. Nous retroussons nos manches afin de servir les entrepreneurs avec un mentorat à long terme, en leur donnant accès à un réseau mondial de talents et en leur donnant un soutien stratégique pour une croissance internationale. Ensemble, nous réécrivons les règles d'industries archaïques et repoussons les frontières technologiques tout en aspirant à un avenir meilleur. Inovia gère plus de US $1B répartis dans cinq fonds de démarrage et de croissance, et possède des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres. Pour plus d'information, visitez inovia.vc

