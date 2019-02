Home Depot Canada embauchera 5 500 nouveaux associés





Plus facile que jamais de se joindre à l'équipe grâce à la nouvelle la fonction permettant de postuler par message texte

TORONTO, le 19 févr. 2019 /CNW/ - En prévision de sa saison achalandée du printemps, Home Depot Canada® procède actuellement à l'embauche de plus de 5 500 associés partout au pays. L'entreprise est à la recherche d'associés enthousiastes qui souhaitent se joindre à une équipe gagnante et qui partagent ses valeurs principales, comme le respect de tous, l'excellence du service à la clientèle et donner en retour. Il est plus facile que jamais pour les candidats intéressés de postuler.

«Nous savons que la commodité est la clé au moment de postuler à un emploi», explique Jeff Kinnaird, président de Home Depot Canada. «Ce printemps, grâce à notre nouvelle fonction permettant de postuler par message texte, il sera plus facile que jamais pour les personnes qui souhaitent offrir une excellente expérience de magasinage aux clients de se joindre à notre équipe guidée par nos valeurs.»

Vous n'avez qu'à texter «Home Depot Jobs», ou au Québec, «HD Emplois» au 97211 pour postuler. Les candidats intéressés peuvent aussi visiter l'un des 182 salons de recrutement organisés partout au pays, ou postuler en ligne à l'adresse www.homedepot.ca/emplois.

Quelques faits

La fonction permettant de postuler par message texte de Home Depot Canada aide les candidats à gagner du temps durant le processus de recrutement en leur permettant de postuler, de planifier eux-mêmes des entrevues téléphoniques, d'accepter des invitations aux salons de recrutement et de recevoir des rappels d'entrevue.

Voici les postes à pourvoir : associés, Ventes; caissiers; associés, Manutention de nuit; associés, Stationnement; et associés, Centre de jardinage.

Plus de 75 % des directeurs de magasin de Home Depot Canada ont commencé comme associés horaires.

Les employés à temps plein et à temps partiel admissibles ont accès à des avantages sociaux concurrentiels, qui comprennent un régime de soins de santé et de soins dentaires payé par l'entreprise, des programmes de participation aux bénéfices, un programme de remboursement des droits de scolarité et des programmes d'aide aux associés.

Donner en retour est l'une des huit valeurs fondamentales de l'entreprise et grâce à Équipe Depot, les associés peuvent consacrer bénévolement plus de 60 000 heures chaque année à des projets communautaires ou à des partenaires de la Fondation Home Depot Canada, laquelle se voue à contribuer à prévenir et à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes au Canada .

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. L'entreprise compte 2 287 magasins de détail dans 50 États, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. Au cours de l'exercice financier de 2017, Home Depot a enregistré des ventes totalisant 100,9 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice de 8,6 milliards de dollars. L'entreprise emploie plus de 400 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard and Poor's 500.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 07:00 et diffusé par :