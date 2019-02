Wyndham Rewards va étendre son programme de récompenses primé avec une façon plus rapide d'obtenir des nuitées gratuites, de nouveaux lieux où séjourner, et davantage de façons d'accumuler et d'échanger





PARSIPPANY, New Jersey, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Wyndham Rewards®, le programme de récompenses le plus généreux du monde, est sur le point de devenir encore plus avantageux en avril prochain en planifiant de présenter un large éventail de nouvelles offres allant de nuitées gratuites dans des milliers d'hôtels à partir de seulement 7 500 points (la moitié de leur coût d'échange original), à l'ajout de plus de 900 hôtels La Quinta®, et la possibilité d'accumuler et d'échanger des points avec une foule de partenaires nouveaux et étendus.

Cette initiative, une réponse directe à la recherche et au feedback des membres du programme, souligne l'engagement continu de Wyndham pour fournir un programme de récompenses simple et généreux uniquement conçu pour les besoins du voyageur de tous les jours. Wyndham Rewards compte actuellement environ 61 millions de membres inscrits à l'échelle mondiale.

« Nous savons que nos membres adorent la simplicité et la générosité de Wyndham Rewards, mais nous savons aussi qu'ils veulent une plus grande flexibilité quant à savoir où et comment ils peuvent échanger leurs points », a déclaré Eliot Hamlisch, vice-président directeur en charge de la fidélisation et des partenariats mondiaux chez Wyndham Hotels & Resorts. « Avec ces changements, nous rendons des milliers d'hôtels disponibles pour la moitié des points et, qui plus est, nous étendons radicalement les façons dont ils peuvent accumuler et échanger ces points, ce qui facilite plus que jamais pour eux la participation au programme. »

Voici ce à quoi les membres de Wyndham Rewards peuvent s'attendre dès le mois d'avril prochain :

Une façon plus rapide d'obtenir des nuitées gratuites et à taux réduit

Davantage de membres pourront échanger des points où et comme ils le voudront car Wyndham Rewards commencera à offrir trois tranches au lieu d'une seule pour des échanges de nuitées gratuites (go free) et pour des échanges de points + devises (go fast). Les membres commenceront également à gagner des points sur la partie en devises des échanges points + devises, ce qui n'était pas le cas précédemment.

Des nuitées gratuites à partir de seulement 7 500 Points

Des échanges de nuitées gratuites seront disponibles avec 7 500 points, 15 000 points, et 30 000 points, tandis que les échanges de points + devises seront disponibles avec 1 500 points + devises, 3 000 points + devises, et 6 000 points + devises, respectivement. Tous les échanges seront par chambre, par nuit. Environ un tiers du portefeuille d'hôtels du programme?près de 3 000 hôtels?devrait passer à la tranche plus abordable de 7 500 points, tandis qu'environ 200 hôtels passeront à la nouvelle tranche de 30 000 points.

Plus de 30.000 hôtels, clubs de villégiature, locations de vacances, et ce n'est pas fini

Wyndham Rewards offre déjà l'un des portefeuilles d'échange les plus importants et les plus divers au monde et il ne fait qu'augmenter, de milliers de clubs de villégiature et de locations de vacances à plus de 900 hôtels La Quinta.

Wyndham Rewards souhaite la bienvenue à La Quinta

Les hôtels La Quinta feront officiellement partie de Wyndham Rewards le 3 avril. Les échanges de nuitées gratuites commenceront avec seulement 7 500 points, et, avec chaque séjour admissible, les membres gagneront 10 points par dollar dépensé ou un minimum de 1 000 points, selon le montant le plus élevé.

Davantage de façons d'accumuler, davantage de façons d'échanger

En fournissant plus de façons d'accumuler et d'échanger des points que jamais auparavant, Wyndham Rewards lancera une foule de partenariats nouveaux et étendus en avril prochain. Parmi eux, les membres peuvent s'attendre à accumuler et échanger des points avec Viator lorsqu'ils réserveront des excursions et des activités partout dans le monde. Le programme dévoilera également un nouveau portail d'achat qui permettra aux membres de gagner des points sur leurs achats avec des milliers de détaillants en ligne.

Des points supplémentaires sur les séjours

En plus des nouveaux partenaires d'accumulation et d'échange, les membres Wyndham Rewards Or, Platine et Diamant pourront gagner des points supplémentaires sur leurs séjours admissibles avec l'introduction d'une accumulation accélérée. Les membres Or gagneront 10 % de points de base de plus, les membres Platine gagneront 15 % de plus et les membres Diamant gagneront 20 % de plus. Les accumulations accélérées remplacent les points bonus qui étaient attribués précédemment aux membres Platine et Diamant.

La grande majorité des changements apportés au programme et décrits ci-dessus devrait prendre effet dès le 3 avril 2019. La Quinta Returns® prendra fin officiellement à 11h59, heure de l'Est, le 2 avril 2019. Un complément d'informations sur les opportunités d'accumulation et d'échange devrait être disponible fin mars. Pour obtenir un complément d'informations sur Wyndham Rewards, y compris des détails complets sur les changements et les nouveaux bénéfices énoncés ci-dessus, ou pour vous inscrire au programme, visitez www.wyndhamrewards.com/comingsoon .

À propos de Wyndham Rewards

Récemment nommé programme de récompense hôtelier numéro un par les lecteurs de USA TODAY, Wyndham Rewards® est le programme de récompense le plus généreux du monde avec plus de 30 000 hôtels, clubs de villégiature et locations de vacances à l'échelle mondiale. Conçu pour le voyageur de tous les jours, il permet aux membres d'accumuler 1 000 points garantis avec chaque séjour admissible et d'échanger leurs points pour un large éventail de récompenses, y compris des nuitées gratuites dans l'un de plus de 8 000 hôtels ou des dizaines de milliers de clubs de villégiature et de locations de vacance via un partnership avec Wyndham Destinations (NYSE : WYND) ainsi que d'autres. Inscrivez-vous gratuitement aujourd'hui sur www.wyndhamrewards.com . You've earned this.®

À propos de Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts (NYSE : WH) est la plus importante société de franchise hôtelière du monde avec environ 9 200 hôtels dans plus de 80 pays sur six continents. Avec son réseau d'environ 810 000 chambres attrayantes pour le voyageur de tous les jours, Wyndham a une présence dominante dans les segments économiques et milieu de gamme du secteur de l'hébergement. La société exploite un portefeuille de 20 marques hôtelières parmi lesquelles Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Ramada Encore®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, The Trademark Collection®, et Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts est également un fournisseur de services de gestion d'hôtel avec plus de 400 hôtels sous gestion. Le programme de fidélisation primé Wyndham Rewards de la société offre à environ 61 millions de membres inscrits l'occasion d'échanger des points dans des milliers d'hôtels, de clubs de villégiature et de locations de vacances dans le monde. Pour plus d'informations, visitez www.wyndhamhotels.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460927/wyndham_rewards_logo.jpg

