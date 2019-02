/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Les présidents d'Unifor et du SEFPO vont tenir une conférence de presse/





TORONTO, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à une conférence de presse marquant le début d'une semaine de lobbying provinciale qui réunira les travailleurs des secteurs public et privé de l'Ontario.

Des représentants du SEFPO et d'Unifor se réuniront à Toronto pour faire pression afin d'obtenir les investissements et les changements législatifs nécessaires pour bâtir des services publics solides et créer de bons emplois.

Mercredi, les présidents des deux syndicats participants communiqueront cette vision commune pour une province plus juste et plus équitable et seront disponibles pour répondre aux questions.

Quand : Mercredi 20 février à 9 h Où : Courtyard by Marriott au centre-ville de Toronto (salle Courtyard A&B),

475 rue Yonge, Toronto, Ontario Qui : Jerry Dias, président national d'Unifor

Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO

En décembre 2018, les syndicats ont formé une alliance en réponse aux attaques du gouvernement conservateur provincial.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

Le SEFPO est le plus important syndicat du secteur public en Ontario, représentant plus de 155 000 travailleuses et travailleurs de première ligne du secteur public qui offrent une vaste gamme de services publics et de soutiens communautaires, permettant d'assurer la sécurité, la santé, l'abordabilité et la prospérité de l'Ontario.

