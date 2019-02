Journée des approvisionneurs municipaux 2019 - L'intelligence en approvisionnement au service des citoyennes et des citoyens!





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) convie le milieu municipal à la Journée des approvisionneurs municipaux (JAM) 2019, le seul événement au Québec spécifiquement dédié aux gestionnaires et employés occupant des fonctions en approvisionnement et en gestion contractuelle dans le monde municipal.

La septième édition de ce rendez-vous phare, conçu pour et par les approvisionneurs municipaux, se tiendra les 9 et 10 mai prochains à Québec, en marge des Assises 2019 de l'UMQ.

Cette année encore, le comité organisateur de la JAM a concocté une programmation riche et variée. Une dizaine de conférences sur des enjeux d'actualité en approvisionnement et en gestion contractuelle seront présentées, dont :

Entre conditions d'admissibilité, de conformité ou critères de qualité : un débat de pure sémantique?;

Les réclamations sur garantie d'exécution et sur protection d'assurances;

Mise en concurrence et adjudication des contrats inférieurs à 101 100 $ : comment innover dans un contexte réglementé où les marchés évoluent constamment?;

La négociation : un art à conquérir!;

Favoriser le mieux être dans son travail : l'art de dynamiser son milieu de travail et d'influencer par sa personnalité et son leadership;

Cas : Ville de Québec - Portail des fournisseurs et demandes de prix électroniques;

Mise en place de l'Autorité des marchés publics;

Les Appropos (ateliers de travail).

La JAM 2019 pourra par ailleurs compter sur la présence de plusieurs experts, conférencières et conférenciers de marque, dont :

M. Guy Desrosiers , conseiller au président-directeur général, Autorité des marchés publics;

, conseiller au président-directeur général, Autorité des marchés publics; M. François Émond, propriétaire et conseiller stratégique, Attitude Conseils;

M. Claude-Michel Gagnon , maître d'enseignement, École nationale d'administration publique (ÉNAP);

, maître d'enseignement, École nationale d'administration publique (ÉNAP); M. Martin Grandchamp , vice-président, conseiller principal et associé, Fidema Groupe Conseils;

, vice-président, conseiller principal et associé, Fidema Groupe Conseils; M e Sébastien Laprise, avocat et associé, Langlois avocats;

Sébastien Laprise, avocat et associé, Langlois avocats; M. Patrick Turbide , directeur des acquisitions, Service des approvisionnements de la Ville de Québec;

, directeur des acquisitions, Service des approvisionnements de la Ville de Québec; M. Jacques Vallerand , expert-conseil.

L'événement sera également l'occasion de décerner le Prix « Coup de Coeur JAM », afin de souligner la contribution exceptionnelle et le leadership d'une personne ou d'une organisation dans le développement de la fonction d'approvisionneur municipal.

La JAM 2019 est organisée en collaboration avec la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). La programmation détaillée et les modalités relatives à l'inscription et à l'hébergement sont disponibles sur le site Web de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

