Wipro lance QuMiC pour accélérer la migration vers Oracle Cloud

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une importante société mondiale de technologies de l'information, de conseil et de services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui le lancement de QuMiC (Quick Migration to Cloud), une plateforme complète conçue pour transformer la façon dont les organisations migrent vers Oracle Cloud. À l'aide de QuMiC, Wipro et Oracle cherchent à simplifier et accélérer le parcours vers Oracle Cloud, pour leurs clients. Wipro est membre de niveau platine dans l'Oracle PartnerNetwork (OPN).

QuMiC de Wipro est une plateforme unique qui migre tous les aspects nécessaires pour une mise en oeuvre du cloud, c.-à-d. les définitions du processus, les considérations, les données, et le code vers Oracle Cloud, pour une grande diversité d'environnements logiciels. Que les ressources originales d'une organisation se trouvent sur une plateforme sur site, telle qu'Oracle E-Business Suite, un outil de gestion des versions, ou un autre environnement logiciel en tant que service (software-as-a-service, Saas) cloud, QuMiC peut automatiser et donc accélérer de façon homogène le processus de migration. La plateforme réduit le risque des erreurs manuelles et garantit une migration sécurisée vers Oracle Cloud.

QuMiC combine l'automatisation, les intégrations modélisées avec les systèmes Oracle ERP, et une interface simple d'emploi, ce qui réduit le nombre de ressources nécessaires pour son déploiement. En exploitant la plateforme QuMiC de Wipro, les entreprises peuvent s'attendre à économiser près de 30 % des coûts généraux et du temps de mise en oeuvre du cloud. La réduction du temps passé à concevoir les processus ERP, à analyser et à paramétrer les configurations pour chaque environnement pendant le processus de migration, c.-à-d. les essais, la production et le développement, pourra atteindre 60 %.

D'après Ravi Purohit, vice-président et responsable mondial, Gamme des services Oracle, Services d'application moderne, chez Wipro Limited, « QuMiC de Wipro fait la démonstration de notre expertise avec Oracle Cloud, et constitue un exemple de nos investissements continus dans le développement d'Oracle Cloud. Étendant l'utilisation du "Cloud Studio" de Wipro, QuMiC vient compléter Oracle Cloud et aidera les clients à simplifier, accélérer, et améliorer largement le délai de rentabilité de leur mise en oeuvre du cloud. »

« La plateforme innovante QuMiC de Wipro permet aux organisations de passer de façon rentable sur Oracle Cloud, plus rapidement et avec une plus grande fiabilité », a déclaré Camillo Speroni, vice-président des alliances stratégiques mondiales, chez Oracle. « La combinaison des capacités automatisées et de la simplicité d'emploi de QuMiC garantit aux organisations cherchant à accélérer leur migration vers Oracle Cloud, de réussir dans leur transformation. Une fois sur Oracle Cloud, les clients peuvent continuer de travailler avec Wipro pour rechercher les avantages concurrentiels auxquels leur donne accès l'innovation apportée par Oracle sur un cycle de 90 jours. »

QuMiC permet aux entreprises de réaliser leur migration rapidement et de façon fiable en alignant les processus commerciaux de l'organisation sur ses données, et en réalisant ainsi la validation et le rapprochement des données. Avec QuMiC, Wipro peut définir rapidement les processus commerciaux au stade final, télécharger, ajouter, modifier, et téléverser des configurations vers les environnements Oracle Cloud pour ses clients, en un simple clic.

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une importante société mondiale de technologies de l'information, de conseil et de services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 170 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

L'Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme des partenaires d'Oracle qui leur permet de profiter d'un avantage spécifique pour développer, vendre et mettre en oeuvre les solutions d'Oracle. L'OPN fournit des ressources pour la formation aux produits et solutions Oracle et pour en soutenir la connaissance spécialisée. Il a évolué afin de gérer le portefeuille en constante évolution des produits, la base de partenaires et les opportunités commerciales d'Oracle. Les dernières améliorations apportées à l'OPN procurent aux partenaires un avantage clé : celui d'être reconnus et récompensés pour leur investissement dans Oracle Cloud. Les partenaires impliqués dans ce programme pourront différencier leurs compétences Oracle Cloud et leurs succès auprès des clients grâce au programme OPN Cloud, un programme innovant qui complète les niveaux du programme OPN existants avec différents niveaux de reconnaissance et des avantages progressifs pour les partenaires travaillant avec Oracle Cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/partners.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Certaines déclarations du présent communiqué de presse concernant nos perspectives en matière de croissance future constituent des déclarations prévisionnelles, et à ce titre, elles impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient rendre sensiblement différents les résultats réels desdites déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation, clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l'obtention de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d'activités. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l'intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

