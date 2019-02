Dr John P. Lederach, professeur émérite de l'université Notre Dame va recevoir le 36e Prix Niwano de la paix





TOKYO, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation Niwano pour la paix décernera le 36e Prix Niwano de la paix au Dr John Paul Lederach, professeur émérite de Consolidation internationale de la paix à l'Institut Kroc pour les études sur la paix à l'université de Notre Dame, et érudit éminent à l'université Eastern Mennonite aux États-Unis.

Une cérémonie aura lieu pour la remise du Prix à Tokyo le matin du 8 mai à 10 h 30. Outre le certificat du Prix, Dr Lederach recevra une médaille et un montant en espèces de 20 millions de yens.

Dans de nombreux contextes déchirés par la guerre comme la Colombie, le Népal, l'Irlande du Nord et la Somalie, Dr Lederach a secouru les communautés locales les plus touchées par des décennies de violence. En tant que praticien érudit, ses travaux universitaires s'inspirent de cette riche expérience sur le terrain comme médiateur, négociateur, praticien des oeuvres de paix, formateur et consultant.

En choisissant Dr Lederach comme récipiendaire pour 2019, le Comité du Prix Niwano de la paix a déclaré qu'il « a contribué à soutenir et encourager l'évolution des processus de paix, à donner une voix à ceux qui sont en marge de la société, et à donner les moyens à des citoyens ordinaires pour transformer des conflits naissants et persistants de façon saine et positive. »

De plus, sa « contribution à la transformation des conflits grâce à ses enseignements, ses formations, ses pratiques et son propre réseau organisationnel ont apporté une inspiration et un courage immenses aux militants de la paix et aux praticiens du monde entier, » a conclu le Comité.

Prix Niwano de la paix :

Le Prix Niwano de la paix a été créé par la Fondation Niwano pour la paix afin de rendre hommage et d'encourager les personnalités ou les organisations ayant contribué de façon significative à la coopération interconfessionnelle, de ce fait participant à la cause de la paix mondiale, et de faire connaître leurs accomplissements le plus largement possible. La Fondation espère de cette manière renforcer à la fois la compréhension et la coopération interconfessionnelle, et encourager l'émergence d'un plus grand nombre de personnes se dévouant à une oeuvre de paix mondiale. Le prix a été nommé en l'honneur de Nikkyo Niwano, fondateur et du premier président de l'organisation bouddhiste laïque Rissho Kosei-kai.

Fondation Niwano pour la paix :

La Fondation Niwano pour la paix a été créée en 1978 afin de contribuer à la réalisation de la paix mondiale et au renforcement d'une culture de la paix. La Fondation soutient la recherche et d'autres activités basées sur un esprit religieux, et elle est au service de la cause de la paix dans des domaines comme l'éducation, la science, la religion et la philosophie.

