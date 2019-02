Denave dévoile sa solution d'analyse du merchandising





Denave, une entreprise technologique de ventes mondiales reposant sur la croissance des revenus de ses clients, a canalisé sa solide expérience des activités de commerce de détail sur site, acquise ces deux dernières décennies. La société a annoncé le lancement de sa solution d'analyse du merchandising de détail, fortement équipée de techniques intelligentes d'évaluation et d'intégration des données.

La solution d'analyse du merchandising donne une plateforme intégrée de compte rendu global, assurant une vue consolidée des données provenant de multiples zones, entités et fonctions. Elle empêche les anomalies de données et permet de normaliser les processus de merchandising, les performances et les indicateurs clés de performance, en tant que référentiel mondial pour l'évaluation des performances. Elle a démontré son évolutivité à hauteur de 7X, elle enrichit la qualité des données avant compte rendu de 70 à 99,9 %, grâce à des techniques de nettoyage et de traitement des données.

Révélant les capacités de cette solution robuste, Mme Geeta Khurana, la responsable mondiale de la Transformation chez Denave, a déclaré : « Le merchandising, dans le cas de figure du commerce de détail, est généralement non organisé, confronté à de multiples problèmes comme la mauvaise qualité des données, des définitions métriques incohérentes, des processus mal définis, la gestion de multiples plateformes de compte rendu, pour n'en citer que quelques-uns. En concevant cette solution, nous nous sommes penchés sur chacun de ces problèmes et, en outre, nous avons toujours gardé à l'esprit notre objectif plus large de 'simplifier et améliorer les données'. Les résultats du projet pilote ont été encourageants du fait de son extensibilité démontrée et de l'amélioration de la qualité des données, sans compter qu'il réduit au minimum le délai d'exécution des comptes rendus, ce qui est crucial pour les mécanismes d'examen. »

M. Snehashish Bhattacharjee, le PDG mondial de Denave, a déclaré : « La conformité, l'optimisation et la visibilité sont des priorités essentielles dans le segment du merchandising de détail. Allant au-delà des limites des analyses merchandising actuelles sur le marché et conformément aux besoins locaux et globaux, ce service agira en tant que catalyseur pour toutes les entreprises souhaitant augmenter leur efficacité en matière de merchandising. Il ne s'agit pas d'un service autonome normalisant les activités de merchandising par l'évaluation et l'intégration des données, mais d'un élément stratégique de notre portefeuille d'outils de vente qui, nous en sommes convaincus, deviendra essentiel pour les commerces de détail. »

La solution dispose de fonctionnalités telles que la collecte centralisée des données, l'évaluation et l'intégration des données, l'optimisation de la visibilité, l'optimisation de la disponibilité, la vérification de l'espace de vente, l'incidence et la corrélation des ventes, la planification et les prévisions.

