Le Nouveau Théâtre National de Tokyo annonce le programme de la saison 2019/2020 pour l'opéra, le ballet et la danse

TOKYO, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Le Nouveau Théâtre National de Tokyo (https://www.nntt.jac.go.jp/english/), palais de l'opéra de classe mondiale du Japon, a le plaisir d'annoncer le programme de la saison 2019/2020 de l'opéra, sous la direction artistique de Kazushi Ono.

Des 10 opéras qui seront présentés entre octobre 2019 et juin 2020, quatre nouvelles productions en particulier sont mises en valeur. Les trois premières visent à élargir les répertoires des opéras de Russie, du bel canto et du baroque. Il s'agit d'« EUGÈNE ONÉGUINE » de Tchaïkovski (dirigé par Andriy Yurkevych / mise en scène de Dmitry Bertman / octobre 2019), « DON PASQUALE » de Donizetti (dirigé par Corrado Rovaris / mise en scène de Stefano Vizioli / avec en vedette Danielle de Niese / novembre 2019) et « GIULIO CESARE » de Haendel (dirigé par Rinaldo Alessandrini / mise en scène de Laurent Pelly / avril 2020).

La quatrième est une nouvelle production où « LES MAÎTRES CHANTEURS DE NUREMBERG » de Wagner seront à grande échelle (direction de Kazushi Ono / mise en scène de Jens-Daniel Herzog / juin 2020) dans une coproduction avec le Festival de Pâques de Salzbourg, le Semperoper et le Bunka Kaikan de Tokyo. Cette production fera partie du « Festival d'été d'opéra 2019-20 au Japon -- Tokyo -- Monde », projet d'opéra conçu par Ono pour un 'opéra fait au Japon' comme étant l'hôte du monde.

Par ailleurs, au moment où l'attention du monde sera concentrée sur ce qui se passera au Japon en août 2020, il y aura une nouvelle production spéciale d'un 'Opéra des Enfants' : de nombreux enfants seront en scène pour interagir avec un robot d'IA (intelligence artificielle) et parler de l'avenir au Japon, tandis qu'un robot chantera et dansera en harmonie avec la voix des chanteurs et la musique de l'orchestre.

Le palais de l'opéra du Nouveau Théâtre National de Tokyo est également la résidence du Ballet national du Japon. Sous la direction artistique de Noriko Ohara, il est prévu de présenter six productions, dont cinq ballets narratifs dans leur intégralité. Comme la saison 2019/2020 sera la dernière saison pour Ohara qui a consacré les 20 dernières années depuis la fondation de la compagnie, le programme de cette saison rassemble les meilleures oeuvres de cette compagnie.

