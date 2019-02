GKN Additive ouvre son premier centre client en Chine





En partageant son expertise, GKN Additive entend accélérer l'adoption de la fabrication d'additifs métalliques pour le marché automobile en Chine

GKN Additive, un leader sur le marché de la fabrication d'additifs métalliques, offrant des solutions allant de la poudre à la conception et la production, a ouvert son premier centre client en Chine. Sur le site ultramoderne de Danyang, les clients et les partenaires peuvent se familiariser avec tous les aspects de l'impression 3D sur métal et collaborer avec les ingénieurs de GKN Additive pour concevoir et imprimer des composants dans des ateliers pratiques de prototypage.

Ce nouveau site étend désormais la portée du réseau mondial d'impression de GKN Additive en Asie. Aujourd'hui, six sites de R-D et de fabrication en Europe, en Amérique du Nord et en Asie forment un réseau d'impression numérique intégré à l'industrie 4.0, pour assurer une évolutivité à l'échelon mondial et une livraison plus rapide aux clients de GKN Additive.

Guido Degen, le président chargé de la fabrication des additifs chez GKN Powder Metallurgy, a déclaré : « La Chine est le plus grand marché automobile du monde et le principal fabricant de véhicules à énergies classique et nouvelle. Les activités de développement automobile sont passées des régions traditionnelles à la Chine, ce qui pousse à une plus forte demande en nouvelles technologies, comme la fabrication d'additifs. »

« Nous pensons que la fabrication d'additifs métalliques fait partie des processus de demain qui auront d'immenses répercussions sur le secteur automobile et la production de véhicules électriques. De la réduction des délais de commercialisation grâce au prototypage rapide au remodelage et à la reconception de pièces et d'assemblages pour les additifs, en passant par la réduction des stocks par des remplacements à la demande - metal AM crée la valeur pendant tout le cycle de vie des composants. »

Top cinq des fournisseurs du marché chinois de l'automobile haut de gamme

GKN Powder Metallurgy, composée de GKN Hoeganaes, GKN Sinter Metals et GKN Additive, emploie une équipe de plus de 500 personnes sur deux sites à Danyang et Yizheng, dans la province littorale du Jiangsu, au nord de Shanghai. Depuis son entrée sur le marché chinois en 2006, GKN Powder Metallurgy gagne chaque année des parts de marché, au point de faire désormais partie des cinq premiers fournisseurs du marché chinois de l'automobile haut de gamme.

GKN Powder Metallurgy China fabrique des poudres métalliques hautement techniques et des produits frittés pour moteurs, transmissions et carrosseries et châssis automobiles, principalement. En 2018, les deux usines ont fourni des millions de rotors VVT, de stators VVT et de moyeux de synchronisation aux principaux clients automobiles chinois, tels que Schaeffler, Denso, VW, Getrag et JATCO.

Pour de plus amples informations sur le centre client et la façon de tirer profit de la fabrication d'additifs métalliques, rendez-vous chez GKN Additive au TCT Asia à Shanghai, du 21 au 23 février, stand W5-C60.

À propos de GKN Additive

GKN Additive est un fabricant numérique de pièces et de matériaux métalliques AM (fabrication additive) de pointe pour prototypes, moyennes séries et pièces détachées, s'attachant à repousser les limites des nouvelles technologies pour les rendre plus simples, rapides et accessibles. GKN Additive s'appuie sur la double expertise de GKN Powder Metallurgy dans la production de poudres, le traitement des métaux et un réseau d'ingénierie de plus de 7 000 employés répartis sur 28 sites dans le monde.

