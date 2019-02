Lancement d'Alphawave IP au Canada pour révolutionner la connectivité multistandard dans le monde numérique





TORONTO, February 19, 2019 /PRNewswire/ --

Indiquant une nouvelle ère dans le domaine de la connectivité multistandard pour le monde numérique, Alphawave IP Incorporated (« Alphawave ») est heureuse d'annoncer la fourniture d'AlphaCOREtm, sa solution Silicon IP (propriété intellectuelle de silicium) de sérialiseur-désérialiseur (SerDes) multistandard (« MSS ») 1-112 Gbps à ses premiers clients oeuvrant dans les secteurs des centres de données et de l'interconnexion des réseaux. AlphaCOREtm tire parti du processus de fabrication 7 nm des semi-conducteurs le plus avancé au monde et représente le meilleur SerDes 112 Gbps au monde en termes de puissance, de format et de performances, tout en offrant un véritable support multistandard pour une large gamme de normes de centres de données allant de 1 Gbps à 112 Gbps.

Alphawave travaille avec de nombreux clients de premier plan depuis la mi-2017 et se réjouit d'avoir pu démontrer à ces clients le fonctionnement du silicium 7nm en moins de 18 mois. « Je m'y attèle depuis près de 20 ans, et nous savons tous que ce qui compte dans ces technologies d'avant-garde, ce sont les résultats que donne le silicium et rien d'autre ! », a déclaré Tony Pialis, fondateur et PDG d'Alphawave. « Les entreprises de premier plan opérant dans les secteurs des centres de données et de l'interconnexion des réseaux ont parié des produits représentant des milliards de dollars sur notre propriété intellectuelle et elles voulaient s'assurer que nous avions une solution convaincante, flexible et solide qui fonctionne avec du vrai silicium. L'équipe a vraiment tenu ses promesses et nous sommes heureux d'être si bien placés sur le marché par rapport à d'autres grands acteurs du secteur cotés en bourse aux États-Unis comme Broadcom, Cadence, RAMBUS et Synopsys. »

Le MSS IP AlphaCOREtm est le sérialiseur-désérialiseur 1-112Gbps le plus petit et ayant la plus grande efficacité énergétique au monde dans toutes les technologies des processus. S'appuyant sur une architecture DSP, le MSS IP AlphaCOREtm prend en charge pratiquement tous les protocoles et standards utilisés dans les centres de données - Ethernet, PCI-Express, CPRI et des dizaines d'autres. Il offre des performances de pointe, tout en étant 45 % plus petit et en consommant 25 % moins d'énergie que les produits concurrents les plus avancés. Ces indicateurs de puissance et de surface sont particulièrement importantes pour les clients de dernière génération qui se consacrent à l'apprentissage automatique / l'intelligence artificielle, au calcul haute performance, à la commutation 25Tbps et à d'autres applications avancées de centres de données, stations de base et interconnexion des réseaux, où la puissance et la surface occupée sont des indicateurs clés, mais où la performance, la qualité et la fiabilité ne peuvent être sacrifiées.

L'AlphaCOREtm est le premier élément du portefeuille MSS IP ciblé sur les centres de données et l'interconnexion des réseaux d'Alphawave à avoir fait ses preuves en silicium 7 nm. L'entreprise a également développé plusieurs autres MSS IP pour les marchés des centres de données et de l'interconnexion des réseaux, qui sont en cours de fabrication en technologie 7 nm. Ces produits comprennent le XSR MSS IP DieCOREtm et le VSR MSS IP ChipCORE. Le DieCOREtm est destiné aux liaisons de puce à puce à très courte portée (XSR/USR) en systèmes intégrés et au niveau de la carte et prend en charge moins de 1 mW/Gbps à 112 Gbps. Alphawave ayant désormais fourni des solutions en 7 nm, l'ensemble du portefeuille MSS IP d'Alphawave est aussi ciblé actuellement sur les processus avancés dépassant le 7 nm.

Quelques précisions sur le portefeuille d'Alphawave

Alphawave est la première entreprise de Silicon IP au monde à travailler exclusivement sur les solutions de propriété intellectuelle de silicium pour la connectivité multistandard, adaptées à tous les dispositifs à l'échelle planétaire. Les solutions de sérialiseur-désérialiseur - SerDes - multistandard (MSS) qui ont été déjà lancées en 2019 ont été développées en même temps qu'un portefeuille de produits de radio multistandard (MSR), destiné à l'Internet des objets (IdO), qui sera lancé dans le courant de 2019. Les portefeuilles MSS et MSR s'appuient tous deux sur une architecture DSP commune et innovante, développée par Alphawave en 2017. En mettant une gamme complète de propriété intellectuelle de silicium MSS et MSR sur le marché, Alphawave a vraiment démontré qu'elle est le leader mondial de la technologie des solutions de propriété intellectuelle pour la connectivité multistandard.

À propos de l'équipe d'Alphawave, de son financement et de son envergure mondiale

L'équipe dirigeante d'Alphawave a travaillé ensemble pendant près de vingt ans dans plusieurs entreprises différentes, mais s'est toujours axée sur les solutions de propriété intellectuelle de silicium pour la connectivité haut de gamme. En tirant parti de cette expérience et du très riche bilan des succès passés, l'équipe a créé Alphawave pour sa propre rentabilité et sans avoir besoin de capital extérieur. Étant l'une des entreprises les plus rentables et à la croissance la plus rapide de l'industrie des semi-conducteurs, Alphawave élargit actuellement non seulement la taille et la portée de son équipe, mais aussi sa présence mondiale. Alphawave est basée dans le centre-ville de Toronto, en Ontario, au Canada, mais s'est récemment étendue à la Chine, au Royaume-Uni et à l'Europe. Cette présence mondiale permet à Alphawave de déployer et de soutenir sa technologie dans n'importe quelle région du globe et sur n'importe quel marché final.

