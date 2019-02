La gamme Ski-Doo 2020 redéfinit le segment utilitaire et la performance hors-piste





Modèles Expedition redessinés pour une utilisation, des capacités et une polyvalence améliorées



Nouvel ensemble Summit X Expert offrant le summum de la performance hors-piste

Nouveau Backcountry X-RS avec chenille de 154 po conçu pour aller encore plus loin en nature

DALLAS, 18 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Propulsée par l'innovation, BRP (TSX:DOO, NASDAQ:DOOO) améliore sa gamme de motoneiges Ski-Doo avec de nouveaux modèles 2020 qui offrent le plaisir et la performance que les pilotes recherchent. Soulignons l'arrivée d'une gamme utilitaire sport Ski-Doo Expedition complètement redessinée et facile à piloter, et d'un modèle Summit X avec ensemble Expert pour le hors-piste qui saura dompter la neige poudreuse de l'arrière-pays.

« Ski-Doo est la marque de motoneiges no 1 au monde. Ceci s'explique par notre innovation continue et notre quête d'améliorer l'expérience de pilotage », affirme Bernard Guy, vice-président principal, Stratégie globale des produits de BRP. « Il en va de même cette année. Nous avons recueilli les commentaires de pilotes et d'experts aux quatre coins du monde pour mieux comprendre ce qu'ils désirent. Le résultat? Une gamme très polyvalente et fonctionnelle offrant des modèles pour les pilotes de tous niveaux. Nous redéfinissons l'expérience de pilotage d'une motoneige. »

Modèles Expedition REV Gen4 20 pouces

Les nouveaux modèles Ski-Doo Expedition à chenille de 20 pouces (51 cm) de largeur reposent maintenant sur la très réactive et précise plateforme REV Gen4, ce qui la rend parfaite pour le travail et le plaisir. Ils offrent aussi la meilleure capacité de remorquage de l'industrie, peu importe le choix du moteur, ainsi qu'une nouvelle transmission élevée/faible Easy Shift avec marche arrière à simple bouton-poussoir.

De plus, les nouveaux modèles Expedition offrent la meilleure capacité de chargement de l'industrie grâce à un support novateur Multi-LinQ, qui permet aux pilotes de transporter une multitude d'outils de façon sécuritaire. BRP a aussi ajouté de nombreux articles fonctionnels à sa gamme, notamment une boîte de chargement qui se détache facilement, et des ancrages pour transporter les indispensables tels qu'une scie à chaîne, une perceuse à glace, des outils manuels, et un bidon d'essence ou d'huile. Votre liste de tâches réduira à vue d'oeil.

Summit X avec ensemble Expert

Le Ski-Doo Summit X avec ensemble Expert repousse les limites du pilotage hors-piste. L'ensemble est bâti de A à Z pour offrir aux pilotes avancés une stabilité et une prédictibilité améliorées. La tige de suspension avant, l'interaction avec les skis et la suspension ont été repensées et le véhicule comprend un tunnel court, ainsi qu'une ergonomie rehaussée. Cette machine permet aux pilotes d'aborder les lignes techniques avec confiance et de repousser leurs limites.

Backcountry X-RS 154

Le nouveau modèle Ski-Doo Backcountry est conçu pour permettre d'aller plus loin, plus facilement. Sa chenille de 154 pouces (391 cm) de longueur optimise le pilotage hors-piste. Le confort et la conduite éprouvés de la suspension arrière cMotion et la suspension avant croisée aident les pilotes à repousser leurs limites dans la poudreuse, tout en profitant d'une excellente performance sur les sentiers.

Pour obtenir de l'information additionnelle et toutes les spécifications techniques de la gamme Ski-Doo 2020, visitez le www.ski-doo.com . Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour obtenir de l'information à jour.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés et des systèmes de propulsion; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Nos revenus annuels de 4,5 milliards de dollars canadiens proviennent de ventes dans plus de 100 pays, et notre main-d'oeuvre mondiale est composée d'environ 10 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNews

Pour plus de renseignements :

Steve Cowing

Gestionnaire, Relations avec les médias et Relations publiques, Ski-Doo

Tél. : 651 755-2520

steve.cowing@brp.com

Catherine Moreau

Conseillère principale, Relations avec les médias

Tél. : 514 231-2118

catherine.moreau@brp.com

Pour des images à haute résolution, veuillez contacter Steve Cowing ou Catherine Moreau.

