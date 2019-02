Le Canada et la Première Nation des 'Namgis font progresser la réconciliation grâce à la signature d'un protocole d'entente





ALERT BAY, BC, le 18 févr. 2019 /CNW/ - Pour parvenir à la réconciliation, il est essentiel d'établir une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et les partenariats avec les Autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et la Première Nation des 'N a m g is ont signé un protocole d'entente qui trace les grandes lignes des secteurs de discussion et qui sert de fondement pour les négociations d'une entente de réconciliation entre le Canada et la Première Nation.

Les sujets de discussion seront les suivants : gouvernance, relations financières et financement, santé et mieux-être des communautés, développement économique, langue et culture, infrastructures (marines et terrestres), terres fédérales, ressources naturelles (planification, gestion, intendance et compétence des 'N a m g is) et pêches (eau, ressources marines et aquatiques et mise en valeur du saumon).

« J'offre mes félicitations à la Première Nation des 'N a m g is pour le travail acharné que votre communauté a accompli afin de commencer la démarche vers l'autodétermination. Notre nouvelle approche, plus flexible, nous permettra de faire de réels progrès sur les enjeux les plus importants pour vous. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les 'N a m g is sont très heureux que la ministre Bennett vienne dans notre communauté pour nous rencontrer et voir qui nous sommes. Nous y voyons une démonstration de l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard de la première étape de la réconciliation. Les 'N a m g is ont hâte de travailler avec le Canada pour être reconnus une fois de plus comme un peuple autonome. »

Chef Don Svanvik

Première Nation des 'N a m g is

La Première Nation des 'N a m g is est une Première Nation de la Colombie-Britannique qui se trouve sur la côte nord-est de l'île de Vancouver .

m is est une Première Nation de la Colombie-Britannique qui se trouve sur la côte nord-est de l'île de . La Première Nation compte huit réserves, et sa principale communauté est située sur l'île Cormorant et à Alert Bay .

