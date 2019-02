Planview permet aux organisations de réaliser une Agilité à l'échelle avec une solution de prestation Efficiente et Agile





Les marchés de plus en plus concurrentiels et disruptifs d'aujourd'hui exigent des équipes et des entreprises capables de s'adapter rapidement et d'accélérer la livraison de produits, de solutions et d'expériences clients, innovants. Bien que les méthodes de travail agiles aient produit des résultats positifs au sein d'équipes individuelles, le fait de tirer parti de l'Agilité à l'échelle de l'entreprise crée un défi : il s'agit de savoir comment faire évoluer la prestation au niveau des équipes pour des initiatives plus vastes, et comment se concentrer sur les objectifs opérationnels pour favoriser le changement et les résultats. La solution Planview® pour une prestation Efficiente et Agile (en anglais « Lean and Agile ») résout ce problème en associant la prestation agile à la planification stratégique et à la gestion de portefeuille efficiente pour atteindre plus rapidement les objectifs de l'entreprise.

« Quand Planview est arrivé avec LeanKit® en décembre 2017, nous avons considérablement élargi notre vision de la gestion du travail et des ressources (work and resource management, WRM), afin de servir l'entreprise agile », a déclaré Patrick Tickle, directeur des produits, chez Planview. « Depuis, l'évolution du monde du travail et le contexte concurrentiel dynamique ont connu des bouleversements radicaux, réaffirmant notre vision de fournir les solutions de WRM les plus complètes du marché. Planview associe la puissance d'une prestation efficiente et agile à la gestion de portefeuille, permettant ainsi aux équipes et aux entreprises de tirer parti de l'Agilité à l'échelle, pour créer des produits et des services innovants qui transforment leurs organisations et suscitent l'enthousiasme des clients. »

Grâce à la solution de prestation Efficiente et Agile de Planview, les responsables du développement et les chefs de l'exploitation Agiles peuvent adapter la prestation à l'ensemble des équipes en coordonnant la planification, en gérant les dépendances et en promouvant l'amélioration continue. Les dirigeants commerciaux, les gestionnaires de projets et les architectes d'entreprise peuvent assurer l'alignement stratégique, mesurer les résultats, suivre les données financières, parvenir à l'équilibre entre demande et capacités, et fournir une visibilité des dirigeants. Quant aux équipes, elles peuvent accélérer la prestation tout en conservant une prise de décision décentralisée ainsi que la flexibilité nécessaire pour trouver le bon processus, optimiser leurs flux de travail et utiliser leur outil d'exécution agile préféré.

En fin de compte, les organisations bénéficient de la capacité à :

Améliorer la productivité en utilisant des mesures Efficientes pour éliminer les goulots d'étranglement et favoriser l'amélioration continue

en utilisant des mesures Efficientes pour éliminer les goulots d'étranglement et favoriser l'amélioration continue Atténuer les risques en résolvant les problèmes plus rapidement grâce à la visualisation du travail et des dépendances

en résolvant les problèmes plus rapidement grâce à la visualisation du travail et des dépendances Optimiser le rendement et l'efficacité en veillant à ce que les bonnes personnes faisant partie des bonnes équipes travaillent sur les bonnes priorités

en veillant à ce que les bonnes personnes faisant partie des bonnes équipes travaillent sur les bonnes priorités Augmenter les revenus en accélérant les délais de mise sur le marché des nouveaux produits, et en proposant des améliorations avec des délais et des cycles plus courts

en accélérant les délais de mise sur le marché des nouveaux produits, et en proposant des améliorations avec des délais et des cycles plus courts Réduire les déchets et accélérer l'innovation en transformant les niveaux de financement en fonction d'indicateurs axés sur les résultats, et d'indicateurs de performance clés

En associant exécution du travail, gestion efficiente des portefeuilles, et planification stratégique, les entreprises peuvent mettre en oeuvre plus rapidement et avec plus de succès des initiatives plus vastes. Elles peuvent réaliser l'Agilité à l'échelle, au niveau des équipes comme au niveau de l'entreprise toute entière.

Venez observer à l'oeuvre la solution Planview pour une prestation Efficiente et Agile, à l'adresse planview.com/lean-agile-delivery.

