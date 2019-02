Ryan est nommé comme l'un des meilleurs lieux de travail en termes d'inclusion au Canada en 2019





Pour la deuxième année consécutive, Ryan, un important fournisseur mondial de services fiscaux et de logiciels disposant de bureaux à Toronto, Montréal, Calgary et London (Ontario), a annoncé que son cabinet avait été nommé l'un des meilleurs lieux de travail en termes d'inclusion (Best Workplacestm for Inclusion) au Canada par Great Place to Work®.

Ryan a remporté cette distinction en mettant en oeuvre diverses initiatives visant à accroître l'engagement de ses employés et à améliorer l'expérience de ses membres d'équipe, notamment :

myRyan, un environnement de travail collaboratif et axé sur le travail d'équipe qui permet à tous les employés d'identifier une approche équilibrée entre le travail et la vie personnelle, et de fournir ainsi les meilleurs résultats possibles pour le cabinet

RyanInnovates, un forum qui permet aux employés de faire des suggestions pour améliorer le lieu de travail et les affaires

Diverses communications sur le leadership, telles que le « Team Talk » mensuel du PDG, qui permet aux employés de poser directement des questions à l'équipe de direction, ou encore l'initiative du vlog « Morning Culture Moment » du responsable des ressources humaines qui apporte un message d'inspiration et renforce la culture d'inclusion de Ryan

« Le fait que nous figurions dans cette liste une nouvelle fois indique que notre approche qui consiste à nous concentrer sur nos employés et à créer une culture positive fonctionne », a déclaré Garry Round, président des opérations canadiennes de Ryan. « Le fait de savoir que nos associés à travers le Canada pensent qu'ils travaillent pour un cabinet qui accueille et soutient toutes les personnes qui franchissent nos portes réaffirme notre conviction que lorsque nos employés sont au centre de nos préoccupations, cela conduit à un environnement de travail heureux, investi et inclusif. »

Pour être éligibles, les organisations doivent avoir reçu la certification Great Place to Worktm au cours de l'année passée, avec au moins 90 pour cent des employés reconnaissant qu'ils ont été traités équitablement, quelles que soient leurs spécificités personnelles. En plus de se retrouver pour la deuxième année dans cette liste, le cabinet est également nommé dans la liste globale des Meilleurs lieux de travail au Canada (Best Workplaces in Canada) depuis les six dernières années.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work (GPTW) est l'autorité mondiale en matière de cultures de milieu de travail où règne une grande confiance et où les performances sont élevées. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services consultatifs et des programmes de certification, GPTW reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, y compris celles qui sont publiées par The Globe and Mail (Canada) et par le magazine FORTUNE (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître les cultures de milieu de travail exceptionnelles. Pour plus d'information, visitez www.greatplacetowork.ca ou retrouvez l'organisation sur Twitter @GPTW_Canada.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services fiscaux et de logiciels, Ryan est le plus grand cabinet au monde consacré exclusivement à la fiscalité d'entreprise. Le cabinet fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, provinciale et internationale sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu remettre sept fois le prix « International Service Excellence Award » du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement et ses services auprès de sa clientèle d'envergure internationale. S'appuyant sur l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus innovant du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire composée de plus de 2 500 professionnels et collaborateurs est au service de plus de 14 000 clients dans plus de 50 pays, notamment des sociétés phares du classement Global 5000. Pour plus d'information sur Ryan, consultez ryan.com/canada. « Ryan » et « cabinet » sont des termes se référant au réseau mondial organisationnel du cabinet et peuvent désigner un ou plusieurs cabinets membres de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

