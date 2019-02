La sécurité et le confort des piétons : Une priorité





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, souligne qu'elle intensifiera les interventions en matière de sécurité et de confort des piétons au cours de la prochaine année : « Le bien-être des citoyens a toujours été au coeur de mes priorités. Notre métropole est et doit demeurer un endroit où les piétons peuvent se déplacer en toute sécurité dans un environnement agréable. Déjà, de nombreuses actions ont été mises en oeuvre en ce sens et je vais m'assurer, en 2019, que nous redoublions d'efforts afin de favoriser des aménagements qui répondent aux besoins des usagers les plus vulnérables».

Ainsi, au cours de l'année 2019, un Plan local de déplacements (PLD) sera présenté pour adoption. Les mesures concrètes qui y seront proposées prioriseront la sécurité des usagers vulnérables et encourageront le transport actif. L'aménagement urbain y sera un enjeu fondamental, particulièrement en identifiant des interventions spécifiques autour des écoles et des CPE.

Déjà, le « réflexe piéton » fait partie des nouvelles directives qui ont été émises afin que soit maintenu un corridor piéton aux abords des chantiers. Pour favoriser les déplacements, partout sur le territoire, les équipes sont mobilisées au déneigement des trottoirs. Afin de limiter la vitesse et d'accroître la sécurité dans l'arrondissement de Ville-Marie, l'implantation de saillies de trottoirs a été initiée en 2018 avec 62 saillies. 72 autres sont prévues cette année.

D'autres aménagements physiques et géométriques qui induisent la limitation de vitesse sont ou seront mis en oeuvre. Ainsi, le temps de passage aux feux piétonniers est augmenté et adapté aux périodes d'achalandage piéton, en particulier pour assurer un accès sécuritaire aux parcs et places publiques. Par exemple, près du square Cabot, le temps de traverse aux feux de circulation a été bonifié de 9 secondes, ce qui laisse 2 fois plus de temps exclusif aux piétons pour traverser. Dès que la température le permettra, des traverses en thermoplastique seront également implantées. Beaucoup plus visibles et durables, celles-ci rendront les intersections encore plus sécuritaires.

Sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement, 23 intersections seront marquées par des traverses thermoplastiques. 50 afficheurs de vitesse intelligents seront installés à des endroits stratégiques où l'affluence de piétons est importante. 34 feux de circulation seront bonifiés pour assurer la sécurité des piétons. Des actions de sensibilisation à la sécurité et à la protection des usagers vulnérables seront également menées.

« Avec ces différentes mesures, et celles qui seront annoncées au cours des prochains mois, je suis convaincue que l'environnement de marche au centre-ville sera plus sécuritaire et plus convivial », de conclure la mairesse Plante.

ANNEXE

L'arrondissement de Ville-Marie travaille activement pour la sécurité des piétons avec priorité autour des écoles, CPE, garderies et des générateurs de déplacements.

Saillies :

2018 : 62 réalisées

2019 : 72 planifiées

Consultez la carte ici >>

Autres mesures concrètes :

Corridors piétons exigés systématiquement lors d'entraves autour des chantiers et surveillance par l'escouade mobilité (en vigueur)

23 intersections avec marquage thermoplastique des traverses (2019)

50 afficheurs de vitesse intelligents à des endroits stratégiques où l'affluence de piétons est importante (en collaboration avec le SPVM - 2019)

34 feux de circulation bonifiés pour la sécurité des piétons (2019)

Campagne de sensibilisation à la sécurité et à la protection des usagers vulnérables

Pour Atwater/Tupper:

Phase exclusive de feu piéton doublé (+9s) (en vigueur)

Marquage thermoplastique (2019)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

18 février 2019