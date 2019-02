Maestria: Les Rendez-vous des métiers d'architecture et du patrimoine. Une programmation exceptionnelle





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Maestria : Les rendez-vous d'architecture et du patrimoine est de retour du 14 au 16 mars prochain au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal. Cet événement permet aux visiteurs comme aux professionnels de l'architecture et du design, aux promoteurs immobiliers et aux propriétaires de maisons anciennes de rencontrer des artisans professionnels spécialisés dans la conservation et la restauration du patrimoine bâti et d'assister à des conférences par des experts de divers horizons. Une invitation d'exception, lancée par l'ambassadeur de l'édition 2019 Dinu Bumbaru, l'équipe du Conseil des métiers d'art du Québec.

L'oeil et la manière, le geste sûr et cet incomparable savoir-faire : Maestria, est l'unique célébration des métiers d'art de l'architecture et du patrimoine québécois.

Maestria : des rencontres d'exception

Ferronnier d'art, tailleur de pierre, plâtrier ornemaniste, ébéniste, charpentier traditionnel, vitrailliste, sculpteur, maçon traditionnel, peintre-décorateur, ferblantier traditionnel autant de savoir-faire uniques à découvrir lors de cette nouvelle édition de l'événement. Maestria, c'est également un riche programme de conférences et d'entretiens animé par Marc-André Carignan, chroniqueur spécialisé en design urbain et en architecture, et portant sur des réalisations exemplaires et des enjeux d'actualité touchant l'architecture et le patrimoine.

Le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ)

Fondé en 1989, le CMAQ est le seul organisme reconnu par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature, pour représenter l'ensemble du domaine des métiers d'art. Depuis 2011, son mandat s'est élargi pour intégrer les intérêts des artisans pratiquant dans le domaine de l'architecture et du patrimoine.

Troisième édition : du 14 au 16 mars 2019

Admission : 1 jour - 15 $ (étudiant : 10 $) / Forfait événement : 40 $ (étudiant 25 $)

Infos utiles

Où : Marché Bonsecours -- 350, rue Saint-Paul Est, Montréal

Quand : du 14 au 16 mars 2019

Information : France Girard au 418 694-0260 #4 - france.girard@metiersdart.ca

