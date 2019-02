Lancement de SYNAPSE C, centre d'excellence numérique dans le domaine culturel





QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est cet après-midi que sera officiellement annoncée la création de SYNAPSE C, le premier organisme en valorisation de données pour les arts et la culture au Québec et au Canada. L'inauguration de SYNAPSE C (anciennement le Pôle sur les données massives en culture) aura lieu dans le cadre de l'événement RIDEAU au Centre des congrès de Québec, en présence des représentants des gouvernements ainsi que de nombreux partenaires et acteurs des milieux culturel et de la recherche.

SYNAPSE C est le résultat des efforts combinés des milieux culturels, des affaires et de la science des données pour doter le secteur culturel d'un instrument unique d'intelligence collective et de développement des affaires. Concrètement, SYNAPSE C aidera les entreprises culturelles à tirer profit de leur grande richesse informationnelle et à prendre de meilleures décisions stratégiques.

L'organisme sans but lucratif bénéficie du soutien financier pour trois ans du volet Initiatives stratégiques du Fonds du Canada pour l'investissement en culture du ministère du Patrimoine Canadien (1,15 M$), du ministère de l'Économie et de l'Innovation (600 000 $) du Québec, ainsi que du ministère de la Culture et des Communications (450 000 $). Il est déjà désigné Centre d'excellence numérique par le gouvernement du Québec.

UNE INITIATIVE POUR L'ESSOR DU SECTEUR CULTUREL

SYNAPSE C représente l'aboutissement d'un vaste projet de valorisation des données initié par le Partenariat du Quartier des spectacles avec la collaboration de plusieurs partenaires, dont Aimia et HEC Montréal, et visant à offrir au milieu culturel des ressources pour mieux comprendre les comportements des consommateurs culturels.

Le domaine culturel produit aujourd'hui des données à un rythme effréné qu'elles soient liées à la vente de billets, à la participation sur les réseaux sociaux ou aux consultations de sites internet. Toutefois, la plupart des organisations culturelles ne possèdent pas l'expertise, la compétence ou les ressources nécessaires pour colliger, traiter et transformer toutes ces données éparses en information utile pour agir dans un environnement changeant.

À l'heure des technologies numériques, il est apparu essentiel de mettre en commun les forces vives des milieux culturels, des milieux universitaires et des professionnels en analytique de données pour exploiter ces millions de données « en dormance » dans l'intention d'insuffler un nouvel élan à l'écosystème culturel.

TRANSFORMER LES DONNÉES EN INFORMATION

Avec la mutualisation des données, les organismes culturels auront accès à un portrait local et actuel des pratiques culturelles de leurs publics, de précieuses informations stratégiques et indices leur permettant de prendre soin de leurs relations avec ces publics afin d'élaborer des stratégies d'affaires optimales, mieux ciblées et plus pertinentes et innovantes.

L'exploitation collective de données des industries culturelles et créatives favorisera l'émergence de nouveaux modèles d'affaires, le développement des publics et la création de services et d'offres croisées. Elle permettra de produire l'information qui fait actuellement défaut pour comprendre le comportement des spectateurs et de repérer les opportunités de marché.

SYNAPSE C travaillera dans une dynamique de consultation et de concertation auprès des acteurs participants et développera ses activités selon quatre axes de développement :

La mutualisation et l'exploitation des données

Le transfert de connaissances

La formation

La recherche partenariale

CITATIONS

M. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis heureux que l'investissement du gouvernement du Canada permette la création de SYNAPSE C, une initiative visant la valorisation de données pour les arts et la culture au Québec et au Canada. Concrètement, des projets comme celui-ci stimulent la transformation numérique du secteur des arts au Canada et contribuent à l'avancement de la recherche et à la vitalité culturelle de tous les Canadiens et Canadiennes. »

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Je suis profondément convaincu de l'importance d'innover dans toutes les sphères d'activité de l'économie québécoise. Il est important de stimuler l'investissement dans les nouvelles technologies et l'innovation pour augmenter davantage la productivité et la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, le maintien et l'accroissement de la vitalité et de la visibilité de la culture québécoise nécessitent l'adoption de pratiques d'affaires propres au numérique. En ce sens, SYNAPSE C devient donc un incontournable pour les entreprises du secteur culturel qui veulent se réinventer. Il attirera de nouveaux acteurs et permettra de faciliter l'adaptation aux nombreux changements numériques de ceux déjà en place. »

Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la Langue française

« Les métadonnées présentent un formidable potentiel. Elles permettent au milieu culturel d'approfondir sa connaissance des publics afin de toujours mieux répondre aux attentes du marché, tout en développant des offres originales dans le but de faire rayonner encore plus le talent québécois. Notre gouvernement est très heureux de soutenir des initiatives innovantes comme celle de SYNAPSE C. Je remercie et félicite chaleureusement tous les partenaires qui ont rendu possible ce projet qui contribuera à renforcer le dynamisme des industries culturelles d'ici en les accompagnant dans leur virage numérique ! »

M. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Avec SYNAPSE C, le milieu culturel place la rencontre avec ses divers publics à l'avant-scène et pourra encore mieux adapter ses pratiques pour transformer l'expérience de ces derniers. Alors que l'administration publique du Québec entame concrètement les premiers pas vers sa propre transformation numérique, je ne peux qu'applaudir cet incontournable virage orchestré par l'industrie ! »

M. Jacques Primeau, président du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

«?Le Partenariat est très fier d'avoir porté le dossier de l'intelligence des données et de constater la résonance positive qui dépasse largement le Quartier des spectacles et nos ambitions initiales. Nous voulions encourager et soutenir nos membres à exploiter le potentiel des données collectives et ainsi accélérer leur virage numérique. Voilà que cette initiative vit maintenant par elle-même et servira l'ensemble du milieu culturel. C'est un grand accomplissement ».



M. Éric Lefebvre, président du conseil d'administration et directeur par intérim de Synapse C

« La création de SYNAPSE C répond à l'urgence de développer un savoir-faire et une intelligence d'utilisation de données issues du secteur culturel. Nous avons à notre disposition un milieu culturel dynamique, des technologies numériques, les meilleurs professionnels du marketing des données et des spécialistes de l'intelligence artificielle. Notre objectif commun est d'exercer un véritable effet de levier sur les arts et la culture au pays ».

LES PARTENAIRES DE SYNAPSE C

SYNAPSE C possède un réseau de partenaires dans le domaine des arts et de la culture : Banque des Titres de la Langue Française (BTLF), Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA), Cinéac, Conseil québécois de la musique, Orchestres Canada, Partenariat du Quartier des spectacles, Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU).

SYNAPSE C compte des partenaires de recherche et de développement : Le Carrefour de philanthropie de données, Fonds de Recherche du Québec, HEC Montréal, Institut de valorisation des données (IVADO), MITACS, UQAM.

L'organisme est également appuyé par des partenaires de contenus et d'expertises : The Audience Agency (OSBL britannique soutenue par le Arts Council England), JalonMTL (Institut des transports intelligents de Montréal), Nord Ouvert, Quotient social.

SYNAPSE C

SYNAPSE C vise à développer et à mettre en commun l'expertise en valorisation de données pour les arts et la culture au Québec et au Canada en plus de devenir une référence internationale dans l'exploitation de ces données au bénéfice de l'écosystème culturel. Rassemblant les forces des spécialistes en analytique et des acteurs du milieu culturel, SYNAPSE C développe une expertise collective en valorisation des données des industries culturelles et créatives du Québec et du Canada. L'organisme contribue à l'avancement de la recherche tout en favorisant l'essor de l'écosystème culturel. Jusqu'en 2022, le Partenariat du Quartier des spectacles, qui a porté le projet de mutualisation depuis ses débuts, assumera la phase de mise en oeuvre de SYNAPSE C.



Le nom du nouvel organisme est une référence à la région d'interaction entre deux cellules nerveuses, qui permet la transmission d'un signal. De la même manière, SYNAPSE C (C pour Culture) facilite la rencontre et la transmission d'information entre des acteurs de différents milieux au service du projet culturel.

