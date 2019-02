Forum national sur l'art social - Au service de l'itinérance jeunesse





QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les 22 et 23 février 2019, le Musée national des beaux-arts du Québec accueillera le Forum national sur l'art social. Initié par le Centre Jacques-Cartier, le Forum veut permettre aux intervenants et aux artistes de créer un réseau de partage et de ressources afin d'être mieux outillés et de contribuer à l'amélioration des pratiques de l'intervention par l'art, en médiation culturelle et en art social.

Le Forum

Dans un esprit de décloisonnement et d'inclusion, des artistes et des représentants des milieux culturel, communautaire, gouvernemental, de la santé et de la recherche se mêleront aux jeunes de 16 à 35 ans en situation ou à risque d'itinérance, afin de permettre à l'ensemble de la population, et particulièrement aux personnes les plus vulnérables, de bénéficier des impacts positifs de l'expérience artistique. Plus d'une cinquantaine de jeunes adultes marginalisés provenant de cinq provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Québec,) participent au projet, ce qui favorisera l'obtention de retombées concrètes à l'échelle du pays.

« La médiation culturelle, l'art thérapie et l'art social sont parmi les pistes les plus explorées depuis quelques décennies et une conjoncture favorable est observable, particulièrement depuis quelques années. Parallèlement, les artistes sont de plus en plus nombreux à vouloir appréhender leur travail sous l'angle nouveau du « par et pour » la communauté », explique Claire Goutier, responsable du projet pancanadien « L'art social au service de l'itinérance jeunesse ».

Une programmation plus humaine que théorique

Plusieurs ateliers participatifs et conférences sont prévus au programme : body painting participatif, danse-thérapie, projection de courts métrages, cocréation de microprojets d'art social... Parmi les conférenciers invités : Marco Pronovost, consultant en art social et président d'honneur du Forum, et Angèle Séguin, fondatrice du Théâtre des Petites LANTERNES et invitée d'honneur. Plus de 20 organisations, artistiques ou communautaires, partageront leurs connaissances lors de cette rencontre.



Programmation en ligne à http://centrejacquescartier.org/site_cjc/forum-sur-lart-social/

De nombreux partenaires

Le Forum bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont le Gouvernement du Canada, la Ville de Québec, la Caisse d'économie solidaire, le Centre Jacques-Cartier, Pech, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN), Hélène Fortier Relationniste, le Grand théâtre de Québec, le Musée de la Civilisation, le Cirque du Soleil, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal / Centre National de Danse-thérapie, la Maison pour la danse de Québec, ROCAJQ, l'École d'art de l'Université Laval, le Monastère des Augustines, la Société Saint-Vincent de Paul et la SDC Quartier Montcalm. Parmi les présentateurs se trouvent la troupe de théâtre sociale ARTIFICE, Cirque Hors Piste, le Théâtre des Petites LANTERNES, Oxy-Jeunes, En marge 12-17, LOVE (Leave Out Violence) et plusieurs artistes et projets, dont Angélique Amyot (danse) et Gabrielle Bélanger (arts visuels).

Il est encore temps de s'inscrire au Forum en ligne à https://lepointdevente.com/billets/cjc190222001

Marco Pronovost, président d'honneur de l'événement

Nommé en 2017 l'un des cinq Jeunes innovateurs culturels canadiens par le Conseil des Arts du Canada, Marco Pronovost est un artiste-médiateur dont le travail se qualifie d'art social. Chorégraphe, metteur en scène et chercheur, il explore dans ses oeuvres la relation avec le public et remet en question le quatrième mur. Marco est Fellow du Global Salzburg Seminar, en Autriche, et manifeste d'ailleurs son intérêt envers l'art social dans d'autres sphères professionnelles : commissaire, médiateur, consultant, formateur, conférencier et auteur, il fait partie des rares spécialistes qui abordent les questions de médiation culturelle et d'engagement des publics à la fois comme artiste et comme théoricien. Diplômé de l'IHEID en Suisse en études du développement, il est notamment le commissaire de Tangente, diffuseur en danse contemporaine à Montréal.





SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 15:34 et diffusé par :