Génération M s'empare du Musée de la civilisation le temps d'une soirée londonienne éclatée





QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 23 février prochain, un véritable pub londonien éphémère s'installe le temps d'une soirée au Musée de la civilisation. Génération M, le regroupement de jeunes mécènes de la Fondation du Musée de la civilisation, organise sa toute première activité-bénéfice. Vous pourrez prendre un verre dans un pub classique londonien animé d'une prestation du groupe British Ovation!, disputer un match de baby-foot, ou encore prolonger votre soirée au rythme de Millimetrik en mode DJ, tout cela en poussant la porte du Musée! Au coût de 30 $ par billet pour les non-abonnés, tous les fonds amassés lors de cet événement inédit seront versés à la Fondation du Musée de la civilisation.

Génération M est formé de huit jeunes professionnels de la relève qui ont tous un profond attachement envers le Musée de la civilisation. Ils appuient la Fondation du Musée dans la réalisation d'activités au profit de familles et de groupes scolaires provenant de milieux moins favorisés. Pour ces jeunes engagés, une société meilleure passe par une culture accessible et des projets éducatifs. Ils souhaitent créer un effet d'entraînement, inspirer les membres de leur génération à s'impliquer eux aussi, mais également transmettre leur amour du Musée de la civilisation et le faire découvrir sous un autre jour.

« Le Musée de la civilisation est une institution exceptionnelle. C'est un endroit où chaque visiteur se sent bienvenu et peut explorer, apprendre et réfléchir à son propre rapport au monde. Pour nous, membres de Génération M, il est évident que l'avenir doit être fait de culture et d'accessibilité au savoir et aux idées. Notre attachement au Musée de la civilisation nourrit notre désir de nous engager et nous sommes fiers de mettre notre talent et notre réseau au service de ces objectifs. »

Olivier Brière-Leblanc (Groupe Sub Rosa), président, Génération M

« Depuis 30 ans, le Musée de la civilisation cherche à rassembler et à créer un lieu ouvert au plus grand nombre, pour mieux se comprendre, découvrir le passé, réfléchir le présent et rêver l'avenir. Quel bonheur de voir des jeunes talentueux sensibles à cette approche choisir la culture et le Musée de la civilisation pour s'impliquer. Ils sont audacieux, et ça nous plaît! »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

Verre d'accueil gratuit servi de 19 h à 20 h

En performance dès 20 h, le groupe British Ovation!

Bar ($), station nourriture ($), vestiaire gratuit

Dernière chance de visiter l'exposition Ici Londres (fermeture le 10 mars)

Jeux de table par La Revanche

Photobooth London!

Tournois de baby-foot

Jeux de dards

Diffusion de parties sportives et de contenu historique

Dès 22 h

Performance en mode DJ par Millimetrik

Atelier de graffiti - Création collective

Performance en direct par une artiste-peintre, tirage de l'oeuvre au profit de la Fondation

Réservation obligatoire : https://activites.mcq.org/ce-soir-londres-soiree-festive-755601/

Gratuit pour les abonnés du Musée, incluant un verre d'accueil et le tarif préférentiel au bar

30 $ pour les non-abonnés, incluant un verre d'accueil

25 $ incluant l'achat d'un abonnement annuel 18-35 ans, un verre d'accueil et une foule de privilèges tout au long de l'année!

