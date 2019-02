Des sociétés de mobilité, de premier plan s'associent pour former Sterling Lexicon





Deux des chefs de file les plus reconnus de l'industrie de la mobilité, Lexicon Relocation et Sterling Mobility, ont annoncé cette semaine le lancement de leur nouvelle marque, Sterling Lexicon.

Au milieu de l'année 2018, Lexicon Relocation a fait l'acquisition de Sterling Mobility, élargissant ainsi leur empreinte mondiale et leur offre de services combinées sur le marché de la mobilité. Après six mois d'intégration, les sociétés ont lancé leur marque mondiale, unifiée et unique. L'intégration des deux entreprises permet à Sterling Lexicon de proposer des services de bout en bout dans le monde entier. Axés sur les solutions personnalisées, à fort contenu humain et de qualité, les employés internationaux de Sterling Lexicon gèrent de façon experte tous les besoins de relocalisation pour leurs clients privés et d'entreprises.

« Individuellement, Lexicon et Sterling étaient tenues en haute estime dans le secteur de la relocalisation, et jouissaient d'une excellente réputation pour leur service clientèle remarquable. Ensemble, nous offrons un niveau de prise en charge, une expertise et une attention sans équivalent pour réinstaller les employés dans le monde entier », a déclaré Peter Sewell, directeur d'exploitation pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA) et l'Asie-Pacifique (APAC).

David Dance, président des Amériques pour Sterling Lexicon a ajouté : « Sterling Lexicon démontre que nous pouvons offrir des conseils d'experts et des informations stratégiques à nos clients. Nous pensons disposer des ingrédients nécessaires pour fournir un bon mélange de solutions qui autonomisent et aident les entreprises à suivre le rythme des changements de l'industrie ».

Combinée, Sterling Lexicon gère plus de 25 000 relocalisations mondiales chaque année, en s'appuyant sur les ressources de 14 bureaux régionaux et 1 000 partenaires de la chaîne d'approvisionnement, desservant ainsi 180 pays dans le monde. La nouvelle société fait partie de The Suddath Companies qui célèbre son 100e anniversaire dans cette activité.

« La nouvelle marque est centrée sur la création d'une expérience de mobilité qui aboutit à des employés heureux et productifs », a déclaré Mike Brannigan, PDG de The Suddath Companies. « Les clients peuvent désormais s'attendre à ce que nous les desservions de façon homogène dans le monde entier, tout en continuant à leur offrir une expertise locale et régionale. Grâce à notre technologie innovante, nos employés expérimentés et notre large gamme de services, nous nous sommes créés une niche unique sur ce marché. »

Pour des mises à jour et de plus amples informations sur Sterling Lexicon, veuillez consulter sterlinglexicon.com.

