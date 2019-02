Le Canada et le Québec appuient la construction d'une nouvelle bibliothèque à Vaudreuil-Dorion





VAUDREUIL-DORION, QC, le 18 févr. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annoncent aujourd'hui un investissement conjoint pour la construction d'une nouvelle bibliothèque près de la Gare Vaudreuil.

Le projet consiste à construire un bâtiment de plus de 3 000 mètres carrés qui comprendra notamment un espace de socialisation, une aire d'accueil et de services, des salles de travail, une section pour les jeunes, un laboratoire créatif ainsi que des espaces administratifs. Les citoyens disposeront d'un lieu innovant doté d'un équipement technologique moderne répondant à leurs besoins.

Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Vaudreuil-Dorion investiront chacun une somme de plus de 2,4 millions de dollars pour la réalisation de ce projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 7,3 millions de dollars. L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités.

Citations

« Investir dans les infrastructures culturelles aide à bâtir des collectivités fortes et à soutenir la croissance économique locale. Grâce à cette nouvelle bibliothèque qui disposera d'un espace presque triplé, la Ville de Vaudreuil-Dorion pourra développer et dynamiser son offre culturelle. Les résidents profiteront d'un lieu d'ouverture à la culture où ils pourront se rassembler et où les lecteurs de tous âges pourront faire de belles découvertes. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement investit dans les communautés pour favoriser la création d'infrastructures de qualité et élargir l'accès à la culture, et ce, partout au Québec. Nous sommes fiers de soutenir la construction de cette nouvelle bibliothèque moderne et adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Ce projet contribuera assurément à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Vaudreuil-Dorion dans un environnement plus attrayant, dynamique et doté d'un équipement culturel phare! »

La députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy

« La programmation diversifiée et attrayante ainsi que la croissance de notre population sont à l'origine de la fréquentation toujours grandissante de notre bibliothèque municipale. L'annonce d'aujourd'hui concrétise la construction d'une nouvelle bibliothèque plus spacieuse qui offrira un milieu de vie des plus intéressants à nos citoyens et des services adaptés à toutes les générations. Ce sera une bibliothèque à la fine pointe de la technologie, une des plus modernes en Montérégie-Ouest. »

Le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, plus de 14,3 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 15:00 et diffusé par :