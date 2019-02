Semaine des régions 2019 - Une réussite pour les régions





QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Place aux jeunes en région (PAJR) se réjouit de la 8e édition de la Semaine des régions (SDR) qui a eu lieu du 4 au 8 février derniers. Au total, ce sont plus de 3 500 jeunes qui ont participé à ces cinq journées organisées par PAJR, à Montréal et à Québec.

Quelques jours avant le lancement officiel de la SDR, Desjardins, présentateur officiel de la Semaine des régions 2019, et Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et président d'honneur de la SDR, ont invité une dizaine de jeunes à expérimenter un séjour exploratoire, à l'image des séjours organisés par PAJR, dans la région de la Mauricie. «?Nous avons décidé de passer à l'action et de poser des gestes concrets pour attirer les jeunes en région », affirmait Desjardins, dans un article du Journal de Québec, le 1er février dernier.

Une des journées marquantes de la programmation de la SDR a été la 3e édition du Salon de l'emploi et de la vie en région, tenue au Complexe Desjardins à Montréal, le 6 février dernier. En effet, ce sont plus de 1 500 visiteurs, curieux et ouverts à de nouvelles opportunités de vie, qui sont venus rencontrer une cinquantaine d'employeurs, représentants des régions, et postuler à l'un des 2 000 emplois disponibles. De plus, les jeunes entrepreneurs ont eu la chance de rencontrer des partenaires et des intervenants en entrepreneuriat.

En plus de cet événement unique, il y a eu une tournée d'une quinzaine d'établissements scolaires et des activités de réseautage en formule « 5 à 7 », à Montréal et à Québec. Toutes ces rencontres et ces échanges sur les opportunités d'emplois, d'affaires et de stages en région ont fait le bonheur des personnes rencontrées, les aidant à concrétiser leur désir de travailler et de vivre en région.

Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région, est enchanté de la Semaine des régions 2019 : «?Les années à venir apporteront de grands changements sur le plan technologique. Cela simplifiera assurément le quotidien pour une majorité d'entreprises, en plus d'en faire naître d'autres dans des secteurs encore inconnus à ce jour. Il nous est donc permis de croire que nos régions, déjà très dynamiques, pourraient devenir des pôles grandement convoités tant pour les employeurs que pour les employés à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Cette initiative de la Semaine des régions est primordiale. C'est pourquoi, Place aux jeunes en région compte renouveler l'expérience en l'adaptant spécifiquement aux différents besoins qui sont en continuelle mutation. »

PAJR tient à remercier ses précieux partenaires qui ont contribué au succès de l'événement : Desjardins, présentateur officiel de la Semaine des régions 2019, et son président et chef de la direction, M. Guy Cormier, président d'honneur de la SDR, ainsi que le Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) et la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM), partenaires officiels de la SDR. À ceux-là s'ajoutent, pour l'activité d'ouverture, la Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire (CEDEC), et les partenaires de la soirée de fermeture, Futurpreneur Canada et le Service de placement de l'université Laval (SPLA). Il ne faut surtout pas oublier les employeurs régionaux qui sont venus présenter des emplois au Salon et de l'emploi et de la vie en région, ainsi que tous les intervenants du réseau Place aux jeunes en région.

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes.

SOURCE Place aux jeunes en région

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 13:42 et diffusé par :