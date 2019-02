IRCC lance un appel national de propositions visant les programmes destinés aux nouveaux arrivants





Le processus déterminera les services offerts dans le cadre du Programme d'établissement et du Programme d'aide à la réinstallation à l'échelle du Canada pour un maximum de cinq ans

OTTAWA, le 18 févr. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à offrir des services d'établissement de grande qualité aux nouveaux arrivants, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lance un appel de propositions pour les programmes d'aide à l'établissement et à la réinstallation.

Le processus de réception des demandes de l'Appel national de propositions (ANP) a été simplifié par rapport à celui de 2015, afin d'améliorer l'expérience des fournisseurs de services et d'optimiser la souplesse du financement. De vastes consultations nationales auprès des partenaires et des intervenants ont permis de déterminer les principes et les domaines prioritaires essentiels qui seront abordés dans le cadre de l'ANP; mentionnons entre autres l'appui à l'esprit d'entrepreneuriat des nouveaux arrivants, la participation du secteur privé et une attention plus grande portée à l'intégration des populations vulnérables, comme les réfugiés, les jeunes et les LGBTQ2+.

Par l'entremise du Programme d'établissement, les nouveaux arrivants admissibles reçoivent les renseignements dont ils ont besoin à propos de la vie au Canada et de la collectivité où ils souhaitent s'établir, une formation linguistique et de l'aide pour trouver un emploi, et ils sont mis en contact avec des Canadiens et des immigrants établis. Ces services et mesures de soutien aident les nouveaux arrivants à s'intégrer et à réussir leur vie au Canada, tout en aidant les employeurs, les écoles et d'autres organisations à bâtir des collectivités accueillantes. Le Programme d'aide à la réinstallation offre du soutien et des services, comme des logements temporaires, pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés pris en charge par le gouvernement et d'autres clients admissibles qui sont réinstallés au Canada depuis l'étranger.

L'ANP est un processus concurrentiel équitable, efficace et transparent qui maximise l'efficience et l'efficacité des services d'établissement et d'intégration pour les nouveaux arrivants au Canada. Même si le Programme d'aide à l'établissement et le Programme d'aide à la réinstallation sont distincts, les propositions reçues en réponse à l'ANP 2019 au titre de ces deux programmes seront traitées ensemble. Les propositions seront évaluées en fonction de leur bien-fondé et d'autres considérations, comme le fait de veiller à ce que les services proposés soient largement disponibles, d'éviter le dédoublement des services et d'utiliser de manière optimale l'argent des contribuables.

Plusieurs améliorations importantes ont été apportées au Programme d'établissement, comme la simplification des services offerts avant l'arrivée et le lancement d'un projet pilote visant à aider les nouvelles arrivantes de minorité visible à accéder au marché du travail canadien. Ces améliorations conjuguées avec l'ANP représentent la réalisation de l'engagement du mandat du ministre d'assurer des services d'établissement de grande qualité.

« Le gouvernement du Canada tient à ce que les nouveaux arrivants reçoivent le soutien et les services dont ils ont besoin pour mettre à profit leurs talents et leur expérience, ce qui leur permettra de réussir leur intégration et de contribuer pleinement à l'économie et à la collectivité où ils s'établissent. Les mesures de soutien et les services offerts aux nouveaux arrivants dans le cadre des programmes d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont de calibre mondial et contribuent à faire du Canada un chef de file international reconnu en matière d'établissement et d'intégration. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

En 2019-2020, IRCC investira près de 778 millions de dollars pour appuyer les besoins en matière d'établissement des nouveaux arrivants dans l'ensemble des provinces et des territoires (à l'exclusion du Québec).

Au printemps 2019, IRCC sollicitera des demandes dans le cadre d'un deuxième processus qui mettra l'accent sur les services d'établissement indirects ne faisant pas partie du premier ANP 2019 (p. ex., le renforcement des capacités sectorielles).

Les demandes pour le premier ANP 2019 doivent être présentées avant le 12 avril 2019 à 17 h (HNP).

Le financement des projets recommandés devrait commencer le 1er avril 2020 et se terminera au plus tard le 31 mars 2025.

