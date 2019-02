Fortis Inc. dépose ses documents d'information de la fin d'année financière 2018





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 18 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. («?Fortis?» ou la «?Corporation?») (TSX/NYSE:FTS) a déposé aujourd'hui ses états financiers consolidés et vérifiés avec son rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, ainsi que sa notice annuelle 2018, auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La Corporation a également déposé son formulaire 40-F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Des copies de ces documents sont disponibles par voie électronique à www.sedar.com (dépôts canadiens), www.sec.gov (dépôts américains) et sur le site Web de la Corporation, www.fortisinc.com , ou en envoyant un courriel à investorrelations@fortisinc.com .



La circulaire de sollicitation de procurations pour la prochaine réunion annuelle des actionnaires devrait être mise à la disposition des actionnaires à la fin de mars. La réunion annuelle aura lieu à 10 h 30 (heure avancée de Terre-Neuve) le jeudi 2 mai 2019 au Holiday Inn St. John's, 180 Portugal Cove Road, St. John's, NL. La réunion annuelle sera diffusée en direct sur le Web à www.fortisinc.com .

À propos de Fortis



Fortis est un chef de file en Amérique du Nord dans le secteur réglementé des services publics d'électricité et de gaz avec des revenus de 8,4 G$ CA et un actif total de 53 G$ CA. Les 8800 employés de la Corporation servent les clients de services publics de cinq provinces canadiennes, neuf États américains, et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont cotées au TSX et NYSE et négociées sous le symbole FTX. Des informations supplémentaires sont accessibles à www.fortisinc.com , www.sedar.com , ou www.sec.gov .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Investor Enquiries (demandes de renseignements de la part d'investisseurs)

Ms. Kealey Martin

Director, Investor Relations

Fortis Inc.

709.737.2900

investorrelations@fortisinc.com Media Enquiries (demandes de renseignements de la part de médias)

Ms. Karen McCarthy

Vice President, Communications & Corporate Affairs

Fortis Inc.

709.737.5323

media@fortisinc.com

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 12:00 et diffusé par :