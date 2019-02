Montréal inclusive au travail - La mairesse de Montréal lance une stratégie de mobilisation pour accélérer l'inclusion des personnes immigrantes sur le marché du travail





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a convié aujourd'hui à la Maison des régions une cinquantaine de leaders du monde municipal et des affaires à une rencontre de concertation. Durant la matinée, les participants ont jeté les premières bases d'une future stratégie de mobilisation visant à accélérer l'intégration des Montréalaises et Montréalais issus de l'immigration au marché de l'emploi.

Valérie Plante, ainsi que Frantz Saintellemy, président du Groupe 3737 qui coprésident l'événement, ont salué l'engagement des participants pour faire de Montréal, un chef de file en matière d'intégration économique des immigrants.

Le ministre de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, Simon Jolin-Barette, était présent pour rappeler que les immigrants sont des forces vives pour le rayonnement des entreprises québécoises.

« Plus que jamais mon administration municipale désire agir en complémentarité avec ses partenaires afin d'assurer la pleine participation des Montréalaises et Montréalais de toutes origines au marché de l'emploi. C'est important que nous puissions agir individuellement et collectivement afin que nos concitoyennes et concitoyens issus de l'immigration occupent un emploi à la hauteur de leurs aspirations et expertises. Face à la pénurie de main d'oeuvre, l'immigration est une richesse exceptionnelle pour la métropole », déclare la mairesse Valérie Plante.

« Les défis de l'inclusion relèvent d'une responsabilité de tous. En travaillant ensemble, en unissant nos efforts et nos expériences, nous pouvons inspirer et mobiliser nos organismes et institutions pour que les collectivités soient encore plus accueillantes et encore plus inclusives. Les idées qui sont ressorties des échanges tenus aujourd'hui pourront nous guider pour l'avenir », affirme le ministre Simon Jolin-Barrette.

« Je suis très heureux de contribuer à cette importante stratégie d'inclusion. Un meilleur équilibre dans l'intégration des immigrants, tant sur le marché du travail que dans l'écosystème entrepreneurial, bénéficie à l'ensemble de la population montréalaise et québécoise. Je salue la vision de la mairesse Plante de faire de notre ville un modèle d'inclusion et d'intégration tant sociale qu'économique. C'est une force inexploitée et une solution qui répond au besoin grandissant de nouveaux talents mais aussi de la relève entrepreneuriale », indique M. Saintellemy.

Montréal inclusive

La stratégie Montréal inclusive au travail s'inscrit dans le cadre du Plan d'action municipale 2018-2021 Montréal inclusive . Elle dispose d'un budget de 1,6 M$ en provenance de l'Entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Son lancement est prévu au cours de l'année 2019. D'autres démarches de concertation avec les partenaires du milieu des affaires, des agences créatives et des organisations sont prévues pendant le développement et le déploiement de la stratégie.

Montréal accueille près des trois quarts des personnes immigrantes qui choisissent le Québec comme province d'adoption. Bien que le taux de chômage s'améliore pour ces dernières, il reste toujours plus élevé comparativement aux personnes nées aux Québec (11,9%, dont 13,5% chez les femmes immigrantes, versus 5,3 % en 2018).

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 11:45 et diffusé par :