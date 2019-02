Le gouvernement du Canada annonce du financement pour contribuer à la prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents





Les projets permettront aux élèves d'acquérir des compétences et d'obtenir des ressources afin de reconnaître les relations malsaines

WINDSOR, ON, le 18 févr. 2019 /CNW/ - La violence dans les fréquentations chez les jeunes et les adolescents a des effets immédiats et souvent durables sur la santé physique et mentale d'une personne. En mobilisant les jeunes et en leur fournissant des ressources et des occasions d'apprendre, nous pouvons favoriser les relations positives, créer des familles en santé, modifier les attitudes et faire la promotion de l'égalité des genres.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a réitéré aujourd'hui l'engagement du gouvernement à mettre fin à la violence fondée sur le sexe en annonçant un financement de près de 1,8 million de dollars sur cinq ans pour deux projets qui s'attaquent à la violence dans les fréquentations chez les jeunes et les adolescents. Les projets seront menés par le Boost Child & Youth Advocacy Centre (CYAC) et l'Université de Windsor.

Le projet « Healthy Connections » pour la prévention de la violence fondée sur le sexe grâce aux relations saines chez les jeunes du Boost CYAC offrira un programme scolaire axé sur la création de relations saines et positives ainsi que sur la prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents à l'échelle du conseil scolaire du district de Toronto et du conseil scolaire de district catholique de Toronto. Le projet « Girl, you got this! » de l'Université de Windsor adaptera, mettra à l'essai et offrira une intervention qui vise surtout à aider les jeunes femmes à résister de manière efficace à la coercition sexuelle et aux agressions sexuelles, à réduire leur sentiment de culpabilité et à renforcer leur confiance en matière de relations et de sexualité.

Cet investissement de l'Agence de la santé publique du Canada s'inscrit dans la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Il est essentiel d'enseigner aux jeunes canadiens comment reconnaître les relations malsaines pour mettre fin à la violence dans les fréquentations chez les jeunes et les adolescents. Je suis fière d'annoncer le soutien du gouvernement du Canada pour ces projets importants, qui auront sur les jeunes des effets positifs en leur permettant d'acquérir des compétences et des connaissances sur la façon de créer des relations saines et positives. En faisant la promotion de l'égalité des genres et en renforçant la confiance des jeunes femmes concernant leurs relations et leur sexualité, nous espérons mettre fin à la violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Les jeunes Canadiens prennent à l'adolescence des décisions lourdes de conséquences, surtout à propos de leurs fréquentations et de leurs relations. Ces décisions peuvent avoir des conséquences durables, et les chiffres sont alarmants : près de la moitié des agressions sexuelles sont commises contre de jeunes femmes de 15 à 24 ans. Durant l'élaboration de la première stratégie du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, les experts, les survivants et leur famille ont demandé au gouvernement de combler les écarts en ce qui concerne la violence dans les fréquentations chez les adolescents et les jeunes et de promouvoir les relations saines. Le gouvernement les a écoutés. C'est pourquoi nous finançons des partenariats comme celui entre le Boost Child & Youth Advocacy Centre, l'Université de Windsor et l'Agence de la santé publique du Canada afin que nos enfants puissent vivre une vie sans violence fondée sur le sexe. »

L'honourable Maryam Monsef

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Pour prévenir la violence fondée sur le sexe dans les fréquentations, il est essentiel que nous aidions nos jeunes à développer les compétences nécessaires qui leur permettront de créer des liens sains. Au Boost Child & Youth Advocacy centre, nous sommes engagés à offrir l'excellence dans nos services. Nous attendons avec intérêt la révision rigoureuse du programme Healthy Connections afin d'être en mesure d'offrir une programmation de la plus haute qualité aux jeunes Canadiens et Canadiennes. Nous sommes reconnaissants envers l'Agence de santé publique du Canada pour son soutien continu qu'elle nous témoigne alors que nous élaborons des ressources qui contribuent à la santé des communautés de partout au Canada.?»

Karyn Kennedy

Présidente et directrice générale Boost Child & Youth Advocacy Centre

«?Je suis absolument ravi de témoigner du soutien que reçoit cette initiative importante qui vient en un moment opportun et qui est nécessaire afin d'instaurer un changement réel et durable pour nos jeunes.?»

K.W. Michael Siu

Vice-président, Research and Innovation, Université de Windsor

Faits en bref

L'Agence de la santé publique du Canada investit plus de 40 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de son programme Prévenir la violence fondée sur le sexe : perspective du milieu de la santé. Ce programme soutient la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

investit plus de 40 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de son programme Prévenir la violence fondée sur le sexe : perspective du milieu de la santé. Ce programme soutient la Stratégie du pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. La violence envers les femmes, les filles et des communautés LGBTQ2 est l'une des formes de violation des droits de la personne les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Il est estimé qu'une femme sur trois dans le monde sera victime de violence conjugale au cours de sa vie. Dans plus de 70 pays de par le monde, les lois qui criminalisent les personnes qui s'identifient en tant que LGBTQ2 perpétuent les actes de violence fondés sur le sexe envers ces communautés.

Au Canada , près de 50 % des personnes de 15 ans et plus qui s'identifient comme gaies, lesbiennes ou bisexuelles déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles pendant l'enfance, comparativement à un taux de 30 % chez les personnes hétérosexuelles.

, près de 50 % des personnes de 15 ans et plus qui s'identifient comme gaies, lesbiennes ou bisexuelles déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles pendant l'enfance, comparativement à un taux de 30 % chez les personnes hétérosexuelles. En juin 2019, le Canada sera l'hôte de la Conférence 2019 de Women Deliver, principale conférence au monde portant sur l'égalité des genres ainsi que sur la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes.

