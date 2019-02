La SAQ présente #SAQsomm2019 - Pier-Alexis Soulière et Carl Villeneuve-Lepage défendront les couleurs du Québec et du Canada au Concours A.S.I. du Meilleur Sommelier du Monde!





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est du 10 au 15 mars prochain, à Anvers en Belgique, que Pier-Alexis Soulière et Carl Villeneuve-Lepage respectivement Meilleur Sommelier des Amériques 2018 et Meilleur Sommelier du Canada 2017, affronteront les plus grands sommeliers de la planète lors du Concours A.S.I. du Meilleur Sommelier du Monde. La SAQ vous invite à suivre l'aventure de nos fiers représentants sur ses réseaux sociaux et à prendre connaissance de l'ampleur du défi que représente un tel événement! Nous vous invitons à suivre le mot-clic #SAQsomm2019. Déjà nous vous convions à la présentation des candidats lors d'un Facebook live SAQ Vins minutes, jeudi 21 février à 11h, alors qu'ils se soumettront à des dégustations. Cette rencontre sera la première d'une série qui nous mènera jusqu'à suivre la performance de nos candidats en direct de Anvers dans le cadre des épreuves qu'ils auront à relever du 10 au 15 mars.

Au total, 65 candidats de 62 pays seront évalués. Le Canada est l'un des trois pays qui est représenté par deux candidats et c'est non sans fierté que nous soulignons qu'ils sont tous deux Québécois. Véritables Olympiques du vin, la compétition exige des connaissances et un savoir-faire exceptionnels tant au niveau de la théorie, du service que de la dégustation.

Fonds SAQ de développement en sommellerie

La SAQ soutient l'excellence de la sommellerie de diverses façons, notamment en octroyant des bourses aux meilleurs sommeliers québécois pour les concours provinciaux, nationaux et internationaux. L'implication de la SAQ auprès de nos aspirants au podium du Concours A.S.I. du Meilleur Sommelier du Monde 2019, la plus haute distinction possible, s'inscrit tout à fait dans cette démarche.

