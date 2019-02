Le Canada investit dans des améliorations écoénergétiques à Montréal





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique dans l'industrie permet de renforcer la compétitivité, de réduire les coûts, de maximiser les profits et de promouvoir un environnement plus durable. La promotion et la reconnaissance des pratiques écoénergétiques sont des éléments essentiels de la stratégie canadienne de transition vers un avenir axé sur l'énergie propre.

La députée de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé officiellement aujourd'hui l'octroi de 10 000 $ à 3M Canada pour la mise en oeuvre de la norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l'énergie, grâce à laquelle l'entreprise a pu réduire sa consommation d'énergie et améliorer sa performance environnementale.

Cette initiative, qui reçoit des fonds de Ressources naturelles Canada et a profité du soutien du Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC), a permis à 3M Canada d'améliorer l'efficacité énergétique de son laboratoire de Montréal.

Plus de 2 300 entreprises représentant 20 secteurs de l'industrie et plus de 50 associations professionnelles sont membres du PEEIC - un partenariat primé entre le gouvernement du Canada et l'industrie canadienne qui favorise l'efficacité énergétique dans l'industrie en promouvant l'adoption de systèmes de gestion de l'énergie, de bonnes pratiques et de technologies.

Pendant Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l'énergie, les Canadiens ont dit vouloir que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des projets novateurs qui contribuent à créer des emplois, à accroître la compétitivité de l'industrie, à réduire la pollution et à combattre les changements climatiques.

En bref

La norme ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie est une norme volontaire reconnue à l'échelle internationale qui offre aux organisations un cadre de gestion de l'énergie structuré.

Les organisations qui appliquent la norme ISO 50001 ont réduit leurs coûts énergétiques et renforcé leur compétitivité tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre et autres effets environnementaux.

Citation

« Si l'industrie et l'État unissent ainsi leurs forces à tous les niveaux, nous pouvons créer un Canada plus prospère, plus compétitif et plus durable. Ardent défenseur de l'efficacité énergétique, notre gouvernement est fier de collaborer avec 3M Canada à la transition de notre pays vers un avenir axé sur l'énergie propre. »

Emmanuella Lambropoulos

Députée de Saint-Laurent



« Le financement, ajouté aux investissements faits par 3M Canada, nous a aidés à améliorer l'efficacité énergétique de 6,3 % depuis 2015 à nos installations de Montréal. »

Andrew Hejnar

Responsable de l'énergie, 3M Canada

Lien pertinent

Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC)

