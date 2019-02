SMA Solutions devient SMA Technologies et affiche sa nouvelle marque





HOUSTON, 18 février 2019 /PRNewswire/ -- SMA Solutions , une entreprise technologique basée à Houston et fondée par d'anciens ingénieurs de la NASA en 1980, devient SMA Technologies. Le changement de nom s'inscrit dans le cadre d'une importante initiative de repositionnement de l'image de marque de l'entreprise, qui comprend également une mise à jour du site Web, un nouveau logo et une nouvelle devise.

Cette multinationale automatise les processus commerciaux et informatiques d'autres entreprises, à travers OpCon, sa plateforme d'automatisation de la charge de travail, qui s'intègre à tous les principaux systèmes d'exploitation et à des centaines d'applications. L'entreprise décrit OpCon comme une « usine d'automatisation » reliant les personnes, les processus et les unités commerciales, mettant les flux de travail au sein de l'entreprise dans un seul guichet de contrôle.

Selon Cynthia LaRue, la directrice marketing, la nouvelle image de SMA a été spécialement conçue pour refléter les quatre piliers de la marque qui porteront l'entreprise alors qu'elle est toujours à la pointe de l'automatisation de la charge de travail.

« Avec OpCon, nous cherchons la simplicité, la valeur, la facilité et la rapidité pour nos clients. Notre équipe a travaillé dur pour veiller à ce que notre nouvelle marque reflète ces idéaux et nous sommes ravis de montrer au monde entier la direction que prend SMA Technologies », a-t-elle déclaré.

Depuis que SMA a captivé les équipes informatiques du monde entier grâce à la commercialisation de sa première solution d'automatisation, l'entreprise s'est toujours efforcé d'intégrer les toutes dernières technologies et les processus dans ses capacités d'automatisation. À ce jour, SMA Technologies a fourni à des centaines de clients de plus de 20 pays des solutions d'automatisation sur mesure, intégrées à OpCon.

À propos de SMA Technologies

Nos fondateurs se sont rencontrés à la NASA dans les années 1970 alors qu'ils résolvaient certains des problèmes informatiques les plus difficiles au monde. Le travail exigeait beaucoup de tâches répétitives, c'est la raison pour laquelle ils ont mis au point des flux de travail automatisés pour renforcer l'efficacité et simplifier les opérations. Conscients de l'énorme potentiel de l'automatisation, ils ont créé SMA Solutions en 1980 et commercialisé ensuite OpCon, la première plateforme d'automatisation au monde à l'échelle de l'entreprise, reposant sur Windows. Aujourd'hui, OpCon prend en charge tous les systèmes d'exploitation et des centaines d'applications et SMA Technologies continue d'aider les entreprises à exprimer leur potentiel en automatisant les tâches qui font perdre du temps aux employés et les empêchent d'en effectuer d'autres plus importantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SMAtechnologies.com .

