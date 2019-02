L'ACSP-Québec est heureuse d'annoncer le soutient de la SAQ aux candidats de la 16e édition du Concours du meilleur sommelier du monde





#SAQsomm2019

MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'association canadienne des sommeliers professionnels, chapitre du Québec (ACSP-Québec), est heureuse d'annoncer le soutien de la SAQ dans le cadre de la 16e édition du Concours A.S.I. du Meilleur Sommelier du Monde 2019. Du 10 au 15 mars prochain, deux Québécois, Carl Villeneuve-Lepage et Pier-Alexis Soulière, respectivement meilleur sommelier du Canada et meilleur sommelier des Amériques, affronteront les plus grands sommeliers de la planète et tenteront de rafler le prix du Meilleur Sommelier du Monde. Au-delà du soutien aux candidats, la SAQ transmettra les performances de nos dignes représentants sur ses réseaux sociaux, comme elle l'avait fait lors de la participation de Véronique Rivest à ce même concours, en 2013, en direct de Tokyo et celle d'Élyse Lambert en 2016 en Argentine, question de faire rayonner l'exceptionnel savoir faire des candidats d'ici.

Cette 16e édition se déroulera à Anvers en Belgique. Au cours des derniers mois et jusqu'à la compétition, les candidats s'entraîneront de façon intensive afin d'emmagasiner encore plus d'information sur tout ce qui touche le vin : de la viticulture à la vinification, en passant par les accords mets et vins. Mais attention, la compétition ne se limite pas aux vins du monde! De fines connaissances sur les eaux minérales, spiritueux, bières,thés, cafés, cigares et chocolats doivent également être maîtrisées! Lecture, épreuves de dégustation à l'aveugle, préparation physique et psychologique et entraînement de service aux tables sont donc, pour le moment, ce qui occupe la plus grande partie de leur temps!

Carl Villeneuve-Lepage

Carl Villeneuve-Lepage travaille à titre de sommelier au restaurant Toqué depuis cinq ans. Il est diplômé de l'Institut du Tourisme et d'Hôtellerie du Québec (ITHQ) en service de restauration, ASP sommellerie et Analyse sensorielle des vins du monde. Il a raffiné son art en y ajoutant le certificat d'oenologie proposé par l'Université du Vin de Suze la Rousse en France. Ses études l'ont également mené sur le chemin du Court of Master Sommelier où il a obtenu le troisième niveau (Advanced Sommelier) en 2015. Il a remporté le concours Meilleur Sommelier du Québec 2014 et Meilleur Sommelier du Canada 2017. Il fut également finaliste au concours Meilleur Sommelier des Amériques 2018.

Pier-Alexis Soulière

De Londres à New York en passant par Sydney, depuis 10 ans, Pier-Alexis a travaillé pour plusieurs maisons étoilées Michelin pour ensuite revenir à Montréal où il travaille comme sommelier au restaurant La Chronique. Il est également diplômé de l'ITHQ et de l'Université du vin Suze la Rousse. Couronné Meilleur Sommelier des Amériques en 2018, Pier-Alexis Soulière est aussi lauréat du concours Meilleur Sommelier du Québec 2017 et Master Sommelier 2016, étape ultime de la formation du Court of Master Sommelier. Il est devenu l'une des rares personnes à obtenir le titre de Master Sommelier avant l'âge de 30 ans. Un titre détenu par 274 personnes à travers le monde, dont cinq au Canada et seulement deux au Québec. Il a aussi obtenu la première place au Concours International des jeunes sommeliers à Copenhague en 2014.

L'ACSP-Québec, un allier de tous les instants

L'ACSP-Québec est rattachée à l'Association de la Sommellerie Internationale (ASI), dont le siège est à Paris et qui compte 59 membres et pays observateurs. Sa mission est de promouvoir la profession de sommelier, d'encourager la formation continue et de favoriser la compréhension du rôle du sommelier au sein de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, au profit des consommateurs à travers le Québec, le Canada et le monde. Elle vise également le développement de connaissances et de compétences de service et de gestion requises par les sommeliers. L'ACSP-Québec célèbrera ses 30 ans à l'automne prochain.

www.acsp.quebec

SOURCE Association canadienne des sommeliers professionnels

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 10:15 et diffusé par :