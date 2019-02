Avis aux médias - Le ministre Garneau participera à un événement sur l'intelligence artificielle organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, participera à une causerie et prononcera le mot de la fin lors d'un événement sur l'intelligence artificielle organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Le lundi 18 février 2019



Heure : Causerie à 16 h 05

Allocution à 16 h 35



Lieu : New City Gas

950, rue Ottawa

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 45 pour la causerie et au plus tard à 16 h 15 pour l'allocution de clôture.

