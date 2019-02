Invitation aux médias - Le Carnaval de la Petite-Italie est de retour les 2 et 3 mars 2019 !





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La troisième édition du Carnaval de la Petite-Italie se déroulera le week-end du 2 et 3 mars 2019, à Montréal. L'événement offrira plusieurs activités culturelles. Couleurs, masques et divertissement garantis !

« Le carnaval est une tradition ancestrale qui réunit toute la communauté dans la joie et le jeu. Nous souhaitons ramener cette tradition à Montréal afin d'offrir à tous un moment magique en hiver, tout en faisant découvrir la beauté et le pouvoir des masques qui caractérisent le carnaval, avec une touche italienne. Nous remercions l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon de se joindre à nous pour offrir ces activités dans le quartier et tous nos bénévoles pour leur grande générosité. Participer au Carnaval, c'est prendre part à l'histoire d'une fête merveilleuse », explique Elisa Baldet, fondatrice du Carnaval de la Petite-Italie.

« J'invite tous les résidants de Rosemont-La Petite-Patrie à profiter de cette occasion de se rassembler, de bouger à l'extérieur et de découvrir la tradition du Carnaval sous un angle hivernal, indique le maire de l'arrondissement, François William Croteau. L'ambiance colorée qui règnera dans la Petite Italie et la programmation diversifiée plairont assurément aux petits et aux grands. »

Vous êtes cordialement convié(e) à :

UN DÉFILÉ

S amedi 2 mars 2019, à 13h

Un cortège composé de près de cent artistes et familles bénévoles défilera au coeur de la Petite-Italie, dès 13h, le samedi 2 mars. C'est une première! Réalisé en partenariat avec les Productions Drôle de monde, le défilé soulignera la diversité et fera découvrir des personnages intrigants aux costumes colorés et aux masques amusants. Le départ se fera au parc Dante. Le parcours est disponible sur le site web du Carnaval.

DEUX SPECTACLES

S amedi 2 mars 2019, à 20h

Une pièce de théâtre, La Grande Lessive, inspirée de la Commedia dell'arte (un théâtre italien populaire et masqué) et mise en scène par Maya Gobeil, sera jouée à l'Espace La Risée (1258, rue Bélanger), samedi 2 mars à 20h. Cette pièce aussi colorée qu'engagée vous fera débarquer à Venise au 16e siècle, dans une intrigue comique et rocambolesque qui oppose Maître Pantalon à ses serviteurs Arlequin et Colombine, entourés d'El Capitain et Mandolini.

Dimanche 3 mars 2019, à 16h

Un opéra-comique, Concert sous le masque, sera donné dimanche 3 mars à 16h, à l'Église Notre Dame de la Défense (salle paroissiale, 6795, rue Alma), en partenariat avec Opéra à la carte. Ce spectacle drôle et pétillant, idéal comme introduction au théâtre musical en famille, enchantera le traditionnel dimanche du Carnaval. Les amateurs de grands airs d'opéra ne seront certainement pas déçus. Les Montréalais sont invités à venir masqués!

L'ensemble de la programmation est disponible sur www.carnavalpetiteitalie.com.

À propos du Carnaval de la Petite-Italie

La Corporation du Carnaval de la Petite-Italie est un organisme à but non lucratif qui vise à offrir aux Montréalais un événement festif, culturel et artistique pour célébrer la période du carnaval. Le carnaval invite toute la communauté à célébrer ensemble un moment magique. Il crée des liens et casse les barrières sociales, en permettant à tout un chacun d'y participer grâce à l'incognito procuré par les masques et les costumes. Le Carnaval de la Petite-Italie crée des festivités hautes en couleur, accessibles, tout en mettant en lumière la diversité culturelle unique de notre ville et du quartier de la Petite-Italie.

