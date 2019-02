Stingray renouvelle et élargit son entente de distribution avec TELUS





MONTRÉAL, 18 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Stingray Inc. (TSX : RAY. A; RAY. B.), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, commence 2019 sur une excellente note. La société montréalaise a annoncé plus tôt aujourd'hui le renouvellement et l'élargissement de son entente de distribution avec TELUS, qui proposera désormais cinq nouvelles chaînes télé musicales à ses abonnés de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec : Stingray Festival 4K, Stingray Now 4K, Stingray Hits!, PalmarèsADISQ par Stingray et Stingray Classica.



« Stingray offre aux câblodistributeurs des services musicaux de calibre supérieur qui constituent un outil de différenciation exceptionnel et une stratégie de rétention de la clientèle efficace », explique Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous sommes enchantés de poursuivre notre relation avec TELUS, un partenaire clé de Stingray depuis nos tout débuts. Nous sommes tout particulièrement fiers de l'ajout de trois de nos chaînes au forfaits Essentials et Base Numérique TELUS, qui les rendra accessibles à tous les abonnés sans frais supplémentaires. Cette entente représente une importante vitrine pour la qualité et la diversité du catalogue de produits sans cesse croissant de Stingray. »

Également à compter d'aujourd'hui, les chaînes de vidéoclips Stingray Loud, Stingray Vibe, Stingray Retro et Stingray Juicebox seront offertes à tous les abonnés de TELUS en format HD.

Aperçu des chaînes

Stingray Classica est la première destination télévisuelle consacrée à la musique classique, à l'opéra et au ballet. Toutes les productions présentées sur les ondes de Stingray Classica ont été enregistrées dans des salles de concert, des festivals et des opéras de renom, tels que Carnegie Hall, le Royal Concertgebouw, le Lucerne Festival, le Teatro alla Scala, le Tanglewood Music Festival, Suntory Hall, le Bayerische Staatsoper, The Royal Ballet, le San Francisco Opera, Teatro Colón et plusieurs autres.



est la première destination télévisuelle consacrée à la musique classique, à l'opéra et au ballet. Toutes les productions présentées sur les ondes de Stingray Classica ont été enregistrées dans des salles de concert, des festivals et des opéras de renom, tels que Carnegie Hall, le Royal Concertgebouw, le Lucerne Festival, le Teatro alla Scala, le Tanglewood Music Festival, Suntory Hall, le Bayerische Staatsoper, The Royal Ballet, le San Francisco Opera, Teatro Colón et plusieurs autres. PalmarèsADISQ par Stingray braque les projecteurs sur le meilleur de la musique québécoise et de la musique francophone produite au Canada. Découvrez les fiers représentants de la relève, les vedettes de l'heure et les légendes d'hier.



braque les projecteurs sur le meilleur de la musique québécoise et de la musique francophone produite au Canada. Découvrez les fiers représentants de la relève, les vedettes de l'heure et les légendes d'hier. Stingray Hits! présente les vidéoclips les plus populaires des grands noms de la musique actuelle, ponctués des meilleurs succès-souvenir des 20 dernières années.



présente les vidéoclips les plus populaires des grands noms de la musique actuelle, ponctués des meilleurs succès-souvenir des 20 dernières années. Stingray Festival 4K s'adresse à un public de mélomanes et de technophiles de tous âges qui s'émerveilleront devant une programmation composée de performances musicales et d'événements spectaculaires diffusés avec quatre fois plus de clarté et de détails qu'avec le format haute définition standard. La chaîne regroupe concerts à grand déploiement, productions théâtrales incontournables, cirques colorés, DJ sets électrisants, ballets somptueux, opéras grandioses et bien plus encore.



s'adresse à un public de mélomanes et de technophiles de tous âges qui s'émerveilleront devant une programmation composée de performances musicales et d'événements spectaculaires diffusés avec quatre fois plus de clarté et de détails qu'avec le format haute définition standard. La chaîne regroupe concerts à grand déploiement, productions théâtrales incontournables, cirques colorés, DJ sets électrisants, ballets somptueux, opéras grandioses et bien plus encore. Stingray Now 4K propose la programmation musicale en format 4K la plus diversifiée du petit écran, diffusée en continu. Découvrez les succès de l'heure, les bijoux de la scène indie et des vidéoclips saisissants d'artistes de la relève provenant des quatre coins du monde.

Stingray Festival 4K et Stingray Now 4K sont accessibles par les abonnés dotés d'un décodeur 4K et d'un forfait télé.

À propos de Stingray

La société montréalaise Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.co m .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

1 514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 10:00 et diffusé par :