La Fondation de l'OIIQ octroie 25 000 $ à la ressource Le Phare Enfants et Familles

Quand l'expertise infirmière et les soins palliatifs pédiatriques sont réunis

MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) remet le prix Coup de coeur leadership, d'une valeur de 25 000 $, à la ressource Le Phare Enfants et Familles, premier organisme offrant aux enfants de 0 à 18 ans atteints de maladies graves à issue fatale, des soins palliatifs pédiatriques tout au long de la trajectoire de leur maladie. Au Québec, chaque année, entre 650 et 750 enfants décèdent d'un trauma ou des suites d'une maladie grave. Cet appui permettra de bonifier l'offre de services pour mieux répondre aux besoins des familles.

Le Phare suit actuellement près de 300 familles et leur propose des soins et services qui incluent du répit, des soins de gestion de symptômes, des soins de fin de vie et de l'accompagnement pour un suivi de deuil. « Le Phare est un milieu de vie axé sur l'humanité et la compassion, qui a maintes fois prouvé sa raison d'être et la valeur ajoutée des soins infirmiers et d'un modèle d'intervention innovant depuis son ouverture en 1999. Il va sans dire que les infirmières du Phare favorisent l'excellence des soins, ainsi que le développement de la pratique et du leadership infirmier », rappelle Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l'OIIQ.

Un rôle-conseil en soins palliatifs

Le Phare a démontré toute la pertinence de son rôle-conseil en soins palliatifs alors que ses 16 infirmières chevronnées forment des équipes interdisciplinaires, composées de médecins, d'infirmières auxiliaires, de préposés, de thérapeutes, de travailleurs sociaux et d'éducatrices spécialisées afin d'innover dans leurs pratiques professionnelles ou cliniques. Près de 90 étudiants y ont fait des stages de formation. Des infirmières de première ligne et leurs collaborateurs comptent sur l'équipe du Phare pour les accompagner lorsqu'ils suivent un enfant qui reçoit des soins palliatifs pédiatriques dans leur région, ce qui contribue à développer un solide réseau professionnel à travers le Québec.

Le prix Coup de coeur leadership

Le prix Coup de coeur leadership est un prix de reconnaissance d'une valeur maximale de 25 000 $. Il est remis à un organisme ayant une réputation bien établie, qui met en valeur la profession infirmière et reconnaît l'importance et l'impact du travail des infirmières et infirmiers du Québec. L'appui financier permettra notamment à son lauréat d'assurer la continuité des services offerts, ainsi que de créer ou d'élargir l'offre de services en soins infirmiers.

À propos de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

La Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a pour mission de promouvoir l'intérêt et l'avancement des sciences infirmières et des soins infirmiers, au bénéfice des patients. Depuis 1987, la Fondation de l'OIIQ (auparavant la FRESIQ) a octroyé plus de cinq millions de dollars au financement des progrès réalisés dans les sciences infirmières.

De gauche à droite : Antoinette Petti, inf. bac., conseillère en soins palliatifs et suivi de deuil, Hélène Lévesque, inf. bac. M.A.P., directrice des soins et services, Nancy Tchang, infirmière et Véronique Brais, infirmière.

