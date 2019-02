MISE À JOUR - Avis aux médias - Des représentants de l'Agence du revenu du Canada tiendront une séance d'information pour les médias concernant la période de production des déclarations T1 de 2019





OTTAWA, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Le mardi 19 février 2019, Gillian Pranke, sous-commissaire adjointe de l'Agence, et des agents de l'Agence du revenu du Canada tiendront une séance d'information pour les médias concernant la saison de production des déclarations T1 de 2019. Mme Pranke donnera un aperçu des changements apportés pour cette période de production des déclarations. Par la suite, il y aura une séance de questions et de réponses où les représentants des médias pourront poser des questions au sujet de la période de production des déclarations T1.

Cette séance d'information sera tenue par téléphone. Les représentants des médias accrédités qui souhaitent y participer doivent s'inscrire à l'avance en écrivant à cra-arc.media@cra-arc.gc.ca. Les documents seront remis aux médias enregistrés peu de temps avant le début de la séance d'information.

Les renseignements concernant le numéro à composer seront fournis aux représentants des médias qui se seront inscrits.

Date

Mardi 19 février 2019

Heure

10 h 30 (HNE)

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 09:39 et diffusé par :