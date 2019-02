Best Western® Hotels & Resorts fait l'acquisition de la chaîne mondiale d'hôtels de luxe et très haut de gamme WorldHotelstm





Best Western possède désormais un portefeuille de marques hôtelières dans tous les segments de marché

PHOENIX, 18 février 2019 /CNW/ - Best Western® Hotels & Resorts a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la célèbre marque hôtelière WorldHotelstm qui représente une collection d'environ 300 hôtels et complexes uniques dans des destinations de premier ordre de par le monde.

« Il y a une superbe synergie entre Best Western et WorldHotels. En associant nos forces dans ce nouveau partenariat, nous créons des avantages compétitifs pour les deux entreprises, » a déclaré David Kong, chef de la direction de Best Western Hotels & Resorts. « J'ai le plus grand respect pour WorldHotels et je crois profondément en son vaste potentiel. »

L'acquisition de WorldHotels a été conclue la semaine dernière. La marque WorldHotels jouera un rôle essentiel dans l'amélioration du portefeuille de Best Western qui inclura ainsi les segments très haut de gamme et luxe.

WorldHotels conservera son individualité et sa personnalité distinctive tout en profitant de la plateforme solide et évolutive de commerce électronique de Best Western, de ses partenariats forts, de son programme de fidélité primé, de sa structure efficace de support pour les ventes et la commercialisation, de son réseau mondial de distribution et des puissants moteurs de revenus.

« Best Western est l'une des marques hôtelières les plus importantes, les plus respectées et les plus fiables, » a expliqué Geoff Andrew, chef de la direction de WorldHotels. « En associant nos forces, la puissance combinée de nos marques posera les fondations pour un avenir brillant à la fois pour Best Western et WorldHotels. Grâce à son équipe établie de hauts dirigeants et sa présence régionale sur tous les marchés, Best Western apporte un niveau d'expertise nouveau qui aidera sans nul doute à la croissance de la marque WorldHotels sur des marchés clés. »

Best Western a connu une transformation étonnante ces dernières années. Rien que la dernière année, la société Best Western a été nommée parmi les entreprises les plus innovantes par Fast Company, elle a étendu son offre à 13 marques dynamiques pour atteindre ainsi de nouveaux clients dans de nouveaux segments et a remporté nombre de prix et distinctions du secteur. Cette acquisition prouve l'engagement de Best Western pour la croissance, la modernisation et la progression continues afin de renforcer la position de la société comme chef de file mondial du secteur de l'hébergement.

« Dans les prochains mois, notre tâche principale sera d'ouvrir le potentiel de WorldHotels en améliorant la rentabilité de ses hôtels tout en protégeant son identité indépendante. Nous sommes convaincus que notre plateforme et nos moteurs de revenus bénéficieront à WorldHotels et inciteront d'autres hôtels de qualité et indépendants à rejoindre notre marque. Nous sommes enchantés que Geoff Andrew garde son poste de chef de la direction de WorldHotels dans un avenir immédiat, » a conclu Kong.

À propos de Best Western® Hotels & Resorts :

Best Western® Hotels & Resorts est une chaîne d'hôtels privés dont le siège est implanté à Phoenix (Arizona). Elle compte plus de 4 200* hôtels répartis dans près de 100* pays et territoires aux quatre coins du monde. Best Western propose 13 marques hôtelières répondant aux besoins de tous les profils de développeurs et de voyageurs : Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, V?b®, GL?®, Executive Residency by Best Western®, Sadie HotelSM, Aiden HotelSM, BW Premier Collection® by Best Western et BW Signature Collection® by Best Western, ainsi que ses offres de franchise récemment lancées : SureStay® Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western et SureStay Collection® by Best Western**. Célébrant cette année 70 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Best Western offre à ses hôteliers une assistance mondiale en matière d'opérations, de ventes et de commercialisation, ainsi que des plateformes de réservation mobiles et en ligne primées. Best Western confirme sa réputation en remportant un nombre record de titres et de prix dans le secteur; 66 pour cent des hôtels de la marque en Amérique du Nord ont remporté un certificat d'excellence de TripAdvisor® en 2018, Business Travel News® a notamment nommé Best Western meilleure marque d'hôtels de milieu de gamme et Best Western Plus meilleure chaîne haut et milieu de gamme pendant deux années consécutives. En outre, Fast Company a reconnu Best Western Hotels & Resorts comme l'une des 10 sociétés les plus innovantes dans la catégorie réalité augmentée/réalité virtuelle. Best Western a également remporté pendant 10 années consécutives le titre de partenaire de l'année de l'Association américaine des automobilistes et l'Association canadienne des automobilistes (AAA®/CAA®), reconnaissant l'engagement de la marque pour offrir un service exceptionnel et une grande valeur aux presque 60 millions de membres d'AAA/CAA aux États-Unis et au Canada. Les hôtels de la marque Best Western ont également été très bien classés pour ce qui est du petit déjeuner (catégorie alimentation et boisson) par l'étude 2018 de satisfaction des clients d'hôtels en Amérique du Nord élaborée par J.D. Power (North America Hotel Guest Satisfaction Index Study), classés premier pour le milieu de gamme et deuxième pour le milieu de gamme supérieur. Plus de 37 millions de voyageurs sont membres du programme de fidélité primé Best Western Rewards®, l'un des seuls à offrir des points de fidélité sans date d'expiration pouvant être utilisés dans n'importe quel hôtel Best Western au monde. Les partenariats avec AAA/CAA et Google® Street View offrent aux voyageurs différentes manières passionnantes d'interaction avec la marque. Grâce à son partenariat avec Google® Street View, Best Western est la première grande société de cette taille et présence à lancer une expérience de réalité virtuelle aux clients, définissant un nouveau standard du secteur et réinventant la manière dont les clients peuvent voir les hôtels.

* Ce chiffre est approximatif. Il est susceptible de changer et comprend les hôtels en phase de développement.

**Tous les hôtels de marque Best Western et SureStay sont détenus et gérés par des propriétaires indépendants.

À propos de WorldHotels tm Collection :

Les hôtels de la marque WorldHotelstm proposent des solutions de marque souples pour une offre de 300 hôtels et complexes indépendants à travers le monde. Fondé par des hôteliers se consacrant à l'art de l'hébergement, seul Worldhotels valorise les meilleurs hôtels indépendants dans le monde, chacun avec un charme local et offrant un service intuitif et un sens raffiné de caractère. La philosophie propre du groupe « Commencer par le pourquoi » (« Start With Why ») aide chaque hôtel à identifier les atouts qui le définissent afin d'améliorer l'accueil des clients et les performances de rentabilité par rapport à la concurrence. Ciblant les voyageurs d'affaires et les vacanciers, les hôtels de WorldHotels sont classés en trois niveaux pour permettre aux clients de sélectionner l'offre qui répond à leurs besoins : WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite et WorldHotels Distinctive.

Personne-ressource pour le médias

Kelly Dalton

Responsable communications

602.957.5752

Kelly.Dalton@BestWestern.com

Samantha Jacobs/Lindsey Wiegmann

Hemsworth Communications

954.716.7614

BestWesternPR@HemsworthCommunications.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823036/Best_Western_Hotels_and_Resorts.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823037/WorldHotels_Collection.jpg

SOURCE Best Western Hotels & Resorts

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 09:32 et diffusé par :