4e édition des ateliers anti-gaspillage propulsés par le Fonds Éco IGA : À vos frigos de retour près de chez vous !

MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Ayant connu un franc succès lors des trois précédentes éditions avec 470 ateliers et conférences donnés à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick, le programme À vos frigos, propulsé par le Fonds Éco IGA, revient pour une quatrième année consécutive!

Pendant deux heures, en compagnie d'un(e) expert(e) de la lutte au gaspillage alimentaire du Jour de la Terre et d'un chef de La Tablée des Chefs, les participants découvrent des trucs et astuces pour utiliser à leur plein potentiel les aliments de leur frigo, tout en dégustant des plats composés d'aliments invendus comestibles des magasins IGA.. Découvrez la liste complète des ateliers dans votre région !

À vos frigos en bref :

Du 16 mars au 26 mai 2019, les citoyens pourront assister gratuitement aux ateliers À vos frigos offerts dans les magasins IGA participants.

470 ateliers et conférences qui ont permis de sensibiliser 7 556 citoyens depuis 2015.

100 conférences offertes en organisation cette année. C'est un record pour le programme!

Concours À vos frigos

Participez aux ateliers et courez la chance de remporter un repas gastronomique préparé par un(e) chef, chez vous, pour vous et vos amis, ou un souper dans les cuisines de La Tablée des Chefs! Informations et inscriptions sur le site web du Jour de la Terre.

Ambassadeurs À vos frigos en magasin

Des formations anti-gaspillage alimentaire seront bientôt offertes aux employés IGA. Ainsi, les citoyens pourront d'ici peu bénéficier des conseils anti-gaspi des ambassadeurs À vos frigos directement dans les rayons de leur épicerie... Restez à l'affut!

Devenez acteur d'une communauté d'échange et d'entraide qui rassemble les personnes qui s'intéressent à la réduction du gaspillage alimentaire, à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Rejoignez la « Communauté #Àvosfrigos »!

À propos du Fonds Éco IGA

Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette année leur 11e million de dollars. Il est géré par le Jour de la Terre, un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Le Fonds Éco IGA finance des projets concrets et durables répondant aux réalités du milieu et visant la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement. Depuis sa création, il a permis de financer plus de 2 500 projets dans les communautés de toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. www.iga.net/fondsecoiga

À propos du Jour de la Terre

Le Jour de la Terre est un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Il gère fièrement le Fonds Éco IGA depuis sa création en 2008. Grâce à ce partenariat, la célébration du Jour de la Terre, c'est le 22 avril et tous les jours. http://www.jourdelaterre.org/qc/

À propos de La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. www.tableedeschefs.org

