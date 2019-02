Mise en ligne du service ImpôtNet Québec - Revenu Québec informe les citoyens qu'ils peuvent dès maintenant transmettre en ligne leur déclaration de revenus





QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Revenu Québec souhaite informer les citoyens et les préparateurs professionnels que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les personnes qui produisent leur déclaration de revenus à l'aide d'un logiciel autorisé peuvent donc la transmettre dès aujourd'hui.

La popularité de la transmission électronique des déclarations de revenus ne cesse de croître. Pour l'année d'imposition 2017, près de 5,6 millions de déclarations de revenus ont été transmises électroniquement, soit 85 % de toutes les déclarations de revenus reçues par Revenu Québec. En utilisant le service ImpôtNet Québec, les citoyens profitent notamment d'un traitement plus rapide. En effet, l'objectif de Revenu Québec est de délivrer un avis de cotisation ou de transmettre un remboursement dans un délai de 14 jours lorsqu'une déclaration de revenus est transmise par voie électronique, comparativement à 28 jours lorsqu'une telle déclaration est envoyée par la poste. Pour l'année d'imposition 2017, 59,9 % des citoyens ont reçu un remboursement, alors que 29,9 % ont eu un solde à payer.

La date limite de production de la déclaration de revenus des particuliers est le 30 avril. Pour les particuliers qui déclarent des revenus d'entreprise ainsi que leur conjoint, la date limite de production de la déclaration de revenus est le 17 juin. Toutefois, s'il y a un solde dû pour l'année d'imposition 2018, Revenu Québec considérera un paiement comme reçu à temps s'il le reçoit au plus tard le 30 avril, à minuit.

D'ici là, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de Revenu Québec afin de prendre connaissance des principaux changements apportés à la déclaration de revenus 2018.

Plus facile que jamais!

Soucieux de simplifier la vie des citoyens, Revenu Québec continue de bonifier ses services en ligne. Depuis 2017, l'accès à l'espace personnalisé Mon dossier a été facilité grâce à un service d'authentification simplifié. Rappelons que Mon dossier permet de remplir ses obligations fiscales et de gérer son dossier de manière sécuritaire et confidentielle. Grâce à lui, tout citoyen peut notamment consulter sa déclaration de revenus, s'inscrire au dépôt direct et consulter les demandes de crédits d'impôt qu'il a faites. Pour plus d'information, consultez le microsite http://plusfacilequejamais.ca.

N'oubliez pas le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles

Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada rappellent aux personnes à faible revenu qu'elles peuvent être admissibles au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles si elles souhaitent obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus. L'an dernier, plus de 3 350 bénévoles, répartis dans 514 organismes partout au Québec, ont aidé plus de 160 000 personnes à remplir leurs déclarations de revenus et à obtenir ainsi les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles avaient droit. Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour vous impliquer en tant que bénévole, visitez revenuquebec.ca/benevole.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.

