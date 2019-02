L'Université du Luxembourg lance un «Interdisciplinary Space Master» dédié aux affaires et aux technologies spatiales, en ligne avec l'initiative gouvernementale SpaceResources.lu





L'Université du Luxembourg lancera un programme d'«Interdisciplinary Space Master» à l'automne 2019. Ce programme de Master, élaboré en collaboration avec la Luxembourg Space Agency, vise à fournir aux étudiants les compétences en ingénierie requises dans l'industrie spatiale émergente, ainsi que des connaissances approfondies permettant de gérer des activités commerciales en lien avec l'espace.

En 1985, un effort conjoint entre le secteur public et le secteur privé a permis de lancer la Société Européenne des Satellites, aujourd'hui connue comme l'opérateur mondial de satellites SES. Au cours des dernières décennies, de nouveaux services et activités dans le domaine du spatial se sont développés aux côtés de SES, façonnant ainsi un secteur économique spatial dynamique. En tant que chef de file du secteur spatial commercial, le Luxembourg mène une stratégie spatiale unique axée sur la création d'un écosystème attrayant pour les sociétés NewSpace. Le Grand-Duché a lancé l'initiative SpaceResources.lu en 2016 afin de positionner le pays en tant que centre de l'exploration et de l'utilisation des ressources spatiales.

Le Master interdisciplinaire dédié à l'espace, qui fait partie intégrante de cette stratégie, permet de développer les compétences spécifiques requises afin de lancer, au Luxembourg, une industrie spatiale nouvelle et durable. "Avec ce nouveau programme d'études, l'Université répond au besoin croissant en jeunes diplômés qui sont compétents pour contribuer à une industrie dynamique en pleine expansion," déclare Stéphane Pallage, Recteur de l'Université du Luxembourg.

Ce Master interdisciplinaire unique, dédié à l'espace, se distingue clairement des programmes de Master proposés par d'autres universités. Il vise à fournir aux participants, déjà titulaires d'un diplôme scientifique ou technique, l'expertise technique additionnelle dans les domaines requis afin de soutenir l'industrie spatiale luxembourgeoise, ainsi que de solides connaissances en administration des affaires.

Afin de garantir que ce programme satisfait les exigences des entreprises du secteur, le Master a été élaboré avec le soutien d'acteurs publics et industriels majeurs du secteur spatial. Certaines de ces sociétés soutiennent le programme en offrant des stages aux étudiants.

Etienne Schneider, Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie du Luxembourg, a déclaré: "Le Master interdisciplinaire dédié à l'espace renforce davantage le dynamisme du secteur national mu par l'initiative SpaceResources.lu, ainsi que le potentiel et l'attrait du secteur spatial. En formant des spécialistes qualifiés ayant le sens des affaires, le programme de Master s'intègre à l'objectif du gouvernement luxembourgeois qui vise à devenir la plaque tournante européenne pour les activités de NewSpace, plus particulièrement du domaine de l'exploration des ressources spatiales."

Publié par Luxembourg Space Agency

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 09:10 et diffusé par :