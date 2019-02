Début des inscriptions à la chasse contrôlée à la Grande Oie des neiges dans la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Ayant connu un franc succès lors des trois précédentes éditions avec 470 ateliers et conférences donnés à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick, le programme À vos frigos, propulsé par le Fonds Éco IGA, revient pour une quatrième année...

Du 18 février au 14 mars 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à s'exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels...