Les étoiles de la gastronomie à l'honneur lors les World Restaurant Awards ; la marque de rhum Zacapa organise la soirée de bienvenue à Paris

Cet événement exclusif précède la première édition des World Restaurant Awards, qui se tiendra au Palais Brongniart, lundi soir

PARIS, Feb. 18, 2019 /PRNewswire/ -- Amanda Cohen, Mauro Colagreco, Kylie Kwong et Virgilio Martinez faisaient partie des étoiles de la gastronomie présentes hier soir à la soirée de bienvenue officielle des World Restaurant Awards 2019, organisée par la marque de rhum Zacapa.

Nouveaux venus dans le monde des prix d'excellence culinaire, les World Restaurant Awards récompensent l'excellence, l'intégrité, la diversité et la richesse culturelle du monde de la gastronomie et pas uniquement l'apogée de la réussite. Les prix ont été créés par IMG, en partenariat le critique gastronomique Joe Warwick et l'auteur et présentateur gastronomique Andrea Petrini.

Le jury, composé à parts égales d'hommes et de femmes, compte quelques-uns des chefs les plus en vue du monde gastronomique, dont certains des chefs, des auteurs et professionnels de la restauration les plus reconnus et prometteurs. Parmi les chefs faisant partie du jury, citons des personnalités comme Elena Arzak, Alex Atala, Massimo Bottura, David Chang, Hélène Darroze, Daniel Humm, Dan Barber, René Redzepi, Ana Ro?, Yotam Ottolenghi et Clare Smyth.

Les invités de l'événement Rhum Zacapa dans le restaurant Malro, à Paris, ont dégusté des cocktails et petites assiettes Zacapa délicieux et à l'ancienne, concoctés par Denny Imbroisi, le chef cuisinier de Malro.

Lorena Vasquez, la maîtresse de chai de Zacapa, a révélé : « Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les meilleurs de notre profession ici, ce soir, avant la première édition des prix. »

« Je vois des parallèles évidents entre ce que nous faisons pour élaborer le rhum Zacapa au Guatemala et l'oeuvre des meilleurs chefs des restaurants les plus fabuleux du monde, c'est pourquoi le partenariat entre Zacapa avec les World Restaurant Awards coulait de source. Il s'agit d'avoir le temps, la patience et l'habileté de mettre en valeur la richesse des saveurs. Vraiment, qu'il s'agisse de nourriture ou de rhum, nous nous attachons tous à laisser l'étendue et la densité des saveurs s'exprimer. »

« Un merveilleux apéritif ou digestif fait toute la différence lors d'un dîner. Un repas extraordinaire mérite un accompagnement exquis, c'est pourquoi nous sommes ravis que Zacapa soit l'élixir de choix des World Restaurant Awards. »

« J'espère que nos invités présents ce soir ont apprécié le petit brin de Guatemala en partageant Zacapa en bonne compagnie. Je leur souhaite à tous beaucoup de succès, lors des prix bien sûr, mais aussi dans tout ce qu'ils entreprendront une fois de retour chez eux. »

Cécile Rebbot, la directrice des World Restaurant Awards d'IMG, a déclaré : « C'était génial de réunir tout le monde ce soir pour un cocktail, en prévision des récompenses de demain. Tous ces restaurateurs talentueux des quatre coins du monde ! Mais un événement comme celui-là ne s'organise pas sans de grands partenaires et c'est un plaisir et un honneur de collaborer avec une grande marque comme Zacapa et d'en faire l'élixir de choix des World Restaurant Awards. »

Les lauréats des 18 catégories des World Restaurant Awards seront dévoilés lors d'une cérémonie de gala, lundi soir.

