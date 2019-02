Qingdao se renforce en tant que nouveau site de production dédié à la société du spectacle





QINGDAO, Chine, 18 février 2019 /PRNewswire/ -- Depuis que le film à succès chinois de science-fiction « The Wandering Earth » a pris d'assaut le box-office, Oriental Movie Metropolis, son site de production situé à Qingdao, a de nouveau été ovationné après son grand lancement, faisant ainsi de la ville un centre de production de plus en plus reconnu.

Alors que les recettes de ce film ont dépassé les 3,4 milliards de yuans (502 millions de dollars) et qu'il est en passe de devenir un autre succès épique après Wolf Warrior 2, de nombreux spectateurs souhaitent, en plus de regarder le film dans un cinéma, visiter l'endroit où il a été produit.

Situé dans les quartiers ouest de Qingdao, Oriental Movie Metropolis loue huit plateaux à l'équipe de production de « The Wandering Earth ». C'est sur le Plateau 20 que la scène de la tempête a été tournée.

« Nous avons également construit une capsule spatiale dans un espace de tournage ouvert du Plateau 2 d'Oriental Movie Metropolis. Cela n'avait encore jamais été fait », a déclaré Wang Hong, producteur de « The Wandering Earth ». Bien qu'il ait fallu près de deux mois pour terminer la capsule spatiale, ses débuts dans le film se sont avérés dignes d'intérêt.

« The Wandering Earth » fait partie des films à grande production. Avec « Fengshen Trilogy » et bien d'autres encore en cours de développement, Oriental Movie Metropolis est en passe de devenir un centre de production de premier plan.

À Qingdao, Oriental Movie Metropolis dispose à ce jour d'une quarantaine de studios d'enregistrement de première classe, dont le plus grand du monde, d'une superficie d'environ 10 000 mètres carrés, ainsi que de l'unique studio d'enregistrement sous-marin au monde.

Grâce à ses sites de production et à ses technologies développées sur le site de 162 hectares de Qingdao, Oriental Movie Metropolis a attiré plus de 200 sociétés de production nationales et étrangères.

En plus d'un vaste complexe cinématographique, le site comprend désormais un parc à thème, un centre commercial, un musée du cinéma, des hôtels et des clubs. La construction d'un tel ensemble a été envisagée comme un moyen d'attirer non seulement les producteurs, mais aussi des visiteurs, grâce à une expérience divertissante et immersive.

Situé dans un parc d'incubation industriel à l'ouest de Qingdao, Oriental Movie Metropolis a également reçu un soutien financier et bénéficié de services du gouvernement local.

Le gouvernement de Qingdao s'est aussi engagé à offrir aux studios de cinéma et de télévision étrangers de gros rabais sur les films tournés sur place. En 2016, conjointement avec Oriental Movie Metropolis, il a offert à la coproduction Chine-États-Unis « The Great Wall », une subvention de près de 16 millions de yuans. Les subventions aux films tournés sur place peuvent représenter jusqu'à 40 pour cent du coût de production dépensé à Qingdao par Oriental Movie Metropolis.

Dans sa progression, la ville a déclaré redoubler d'efforts pour soutenir les industries liées à l'art et à la culture en mettant l'accent sur les productions cinématographiques et télévisuelles.

