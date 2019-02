Neige et toiture : les propriétaires doivent rester vigilants!





QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et responsable de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), madame Andrée Laforest, désire rappeler aux propriétaires de bâtiment l'importance d'être vigilants à l'égard des accumulations de neige et de glace sur les toitures.

En effet, le cocktail météo des dernières semaines, où de la neige, de la pluie et du verglas se sont entremêlés, a provoqué une augmentation de la densité de la neige, qui devient ainsi plus lourde. Les quelques effondrements de toitures de bâtiments survenus au cours de la dernière semaine en témoignent.

« On ne redira jamais assez que le propriétaire est responsable de la sécurité des personnes qui habitent ou fréquentent son bâtiment. Il est donc essentiel qu'il demeure attentif aux signes précurseurs afin de prévenir un affaissement de la toiture. Prendre les mesures appropriées pour prévenir l'accumulation de neige ou de glace est le meilleur moyen d'éviter de faire face aux conséquences d'un effondrement de toit ou de balcon », a affirmé la ministre Laforest.

Les toits sont construits de manière à pouvoir supporter les charges de neige des hivers québécois. Cependant, lorsque le déneigement est nécessaire, il s'avère judicieux de confier cette tâche à des entreprises spécialisées qui disposent d'équipements appropriés et qui connaissent les méthodes de travail adéquates.

Abris d'auto, balcons et sorties de secours

La RBQ rappelle que la vigilance est également de mise pour les abris d'auto temporaires. Elle conseille de procéder au déneigement des sorties de secours des bâtiments, des balcons, des remises et des garages.

