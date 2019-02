/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Visite du ministre des Transports et du PDG de la STQ/





Bilan de la rencontre avec les élus et acteurs régionaux

QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports du Québec et responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le président-directeur général par intérim de la Société des traversiers du Québec, M. Stéphane Lafaut, invitent les médias à des points de presse où ils feront le bilan de leurs échanges avec les acteurs de la Gaspésie et de la Côte-Nord qu'ils rencontreront le lundi 18 février.

Rappelons que MM. Bonnardel et Lafaut tiendront une rencontre en Gaspésie et une autre sur la Côte-Nord lundi prochain pour discuter avec des élus et autres acteurs économiques et sociaux de ces régions. Ces rencontres se veulent une tribune pour répondre aux questions et aux préoccupations reliées notamment aux récents événements à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

En Gaspésie

Date : Lundi 18 février 2019

Lieu : Salle Rivière - Riôtel Matane 250, avenue du Phare Est

Heure : 11 h 45

Sur la Côte-Nord

Date : Lundi 18 février 2019

Lieu : Hôtel Le Manoir Baie-Comeau 8, avenue Cabot

Heure : 16 h 15

