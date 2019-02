Knight signe une entente de financement stratégique GUD en Amérique latine avec Moksha8





MONTRÉAL and BERWYN, Pa., 18 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), une société canadienne pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition, l'obtention sous licence, la vente et le marketing de produits pharmaceutiques, et Moksha8 Inc. (« Moksha8 »), une société pharmaceutique spécialisée axée sur la concession de licences et la mise en marché de thérapies innovantes et établies en Amérique latine, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de financement stratégique d'une valeur allant jusqu'à 125 millions de dollars américains.

En vertu de cette entente, Knight prêtera initialement à Moksha8 jusqu'à 25 millions de dollars américains en financement de fonds de roulement, dont 10 millions de dollars américains seront versés à la conclusion de l'entente. Knight pourrait verser un financement supplémentaire allant jusqu'à 100 millions de dollars américains pour des fusions et des acquisitions de sociétés ou l'acquisition de nouvelles licences.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat », a déclaré Joel Barlan, chef de la direction de Moksha8. « Moksha8 entre dans une nouvelle ère de croissance qui est soutenue par une équipe talentueuse et des lancements de produits importants. Notre partenariat avec Knight nous permet d'assurer l'expansion de notre stratégie au niveau suivant. »

« Nous sommes heureux d'entrer en partenariat avec la nouvelle société Moksha8 », a affirmé Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. « Knight et Moksha8 partagent la vision commune correspondant à mettre en marché des thérapies à forte demande dans des marchés mal desservis comme le Canada et l'Amérique latine. »

Dans le cadre de l'entente, Knight a le droit de nommer deux observateurs au conseil de Moksha8. « Nous considérons que la collaboration du conseil fait partie intégrante de l'entente », a déclaré Daniel K. Turner III, fondateur de Montreux Equity Partners, l'actionnaire majoritaire de Moksha8. « En combinant la profonde connaissance du marché et des affaires de Moksha8 avec les antécédents exceptionnels de Knight comme licencié et acquéreur, les capacités de Moksha8 montent vers de nouveaux sommets. »

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated (NYSE : SF) a agi en tant que conseiller financier et agent de financement exclusif pour Moksha8 dans le cadre de cette transaction.

À propos de Thérapeutique Knight inc.



Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com .

À propos de Moksha8



Moksha8 est une société pharmaceutique spécialisée axée sur la concession de licences, la mise en marché et la distribution de thérapies innovantes et établies dans les deux plus grands marchés de l'Amérique latine : le Brésil et le Mexique. Moksha8 est une société de portefeuille de Montreux Equity Partners.

À propos de Montreux



Montreux Equity Partners est une société d'investissements privée qui effectue des placements en capital de croissance dans des sociétés qui seront les chefs de file de demain. Les sociétés incluses dans son portefeuille se préoccupent des tendances les plus importantes dans le secteur de la santé mondiale. La société utilise actuellement son sixième fonds pour faire ses investissements.

Énoncés prospectifs



Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





