Invitation aux médias - Conférence publique KHEOPS « Bien-être des populations : quel rôle et quelle place pour les infrastructures ? »





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - KHEOPS, Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure, convie les représentants des médias à une conférence publique sur le thème des infrastructures et du bien-être des populations.

À cette occasion, la Mairesse de Montréal, Valérie Plante, la directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, Nathalie Bondil, et le cardiologue François Reeves, seront invités à exposer leurs perspectives sur le sujet et à échanger avec le grand public.

La conférence sera animée par Madame Laure Waridel.

Date : Le jeudi 21 février 2019 Heure : 11 h 30 à 13 h 30 Lieu : Centre de création LES 7 DOIGTS

2111 boulevard St-Laurent

Montréal (Québec)

Une période de question sera accordée.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence peuvent réserver leur place auprès de la soussignée.

