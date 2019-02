Le Hemp Energy Drink arrive en magasin!





ORLEANS, Ontario, 18 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tetra Santé Naturelle, une filiale de Tetra Bio-Pharma (TSX VENTURE: TBP) (OTCQB: TBPMF), annonce que les canettes de Hemp Energy Drink sont maintenant disponibles dans 59 épiceries et dépanneurs de Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan.



En Colombie Britannique, le Hemp Energy Drink est disponible pour les consommateurs à Vancouver, Balfour, Burnaby, Castlegar, Clearwater, Grand Forks, Hope, Houston, Kaslo, Keremeos, Ladner, Langley, Lillooet, Nanaimo, Nelson, North Vancouver, Oliver, Osoyoos, Port Alberni, Robson, Rossland, Salt Spring Island, Simon Fraser University, Slocan Park, Squamish, Summerland, Surrey, Trail, Vernon, Victoria, West Kelowna, Whistler et White Rock.

En Alberta, on peut trouver le Hemp Energy Drink à Athabasca, Banff, Boyle et Langdon, tandis qu'en Saskatchewan le produit est maintenant disponible à Kindersley et Tisdale. Visitez le www.hempenergydrink.ca pour découvrir les magasins.

Les dégustations du Hemp Energy Drink ont été très populaires les 2 et 3 février dernier, lors du Wellness Show de Vancouver 2019 et d'une présentation à Kelowna. Le plan de distribution devrait accélérer la pénétration des attrayantes cannettes vertes de HED en magasin au cours des prochaines semaines.

« Notre plan de distribution se réalise comme prévu et l'arrivée du Hemp Energy Drink a suscité beaucoup d'intérêt auprès des consommateurs dès sa disponibilité en magasin », a déclaré Richard Giguère, chef de la direction de Tetra Santé Naturelle. « Nous allons accélérer le déploiement de notre stratégie d'ouverture de marché dans quelques semaines avec l'arrivée de 1 700 000 de canettes de Hemp Energy Drink, dont plus de 600 000 seront rapidement acheminées vers de nouveaux marchés au pays ».

Hemp Energy Drink est la première boisson énergisante à base de chanvre au pays. Léger, énergisant et rafraîchissant, le Hemp Energy Drink est autorisé par Santé Canada et il contient moins de calories et plus d'ingrédients naturels que les autres boissons énergisantes. Le produit sera bientôt disponible en trois saveurs, soit classique, mangue et framboise, et il sera accessible en magasin dans quelques mois dans toutes les régions du pays.

À propos de Tetra Santé Naturelle

Tetra Santé Naturelle inc. est une filiale de Tetra Bio-Pharma inc. qui assure l'identification, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle à base de chanvre, de cannabis, ou de cannabinoïdes, dont la vente est autorisée par Santé Canada.

À propos de Tetra Bio-Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX-V: TBP) (OTCQB: TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, avec un programme clinique approuvé par Santé Canada et révisé par la FDA, visant à offrir de nouveaux médicaments et traitements sous ordonnance pour les patients et les médecins et autres dispensateurs de soins de santé. La société a plusieurs filiales engagées dans le développement d'un pipeline avancé et croissant de produits bio pharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de plantes médicinales. Ayant l'intérêt des patients au coeur de son développement, Tetra Bio-Pharma se concentre sur la fourniture de données scientifiques rigoureuses, et sur la validation et l'innocuité requises pour l'inclusion de ses produits au sein de l'industrie biopharmaceutique par les régulateurs, les médecins et les compagnies d'assurance au bénéfice des patients.

Pour plus d'informations, visitez: www.tetrabiopharma.com

Source: Tetra Bio-Pharma

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations de cette version peuvent contenir des informations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, portant sur des activités, des événements ou des développements que la Société estime, prévoit ou prévoit avoir ou survenir (y compris, sans limitation, les déclarations d'acquisitions et de financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables au moyen des mots "peut", "volonté", "devrait", "continuer", "prévoir", "anticiper", "estimer", "croire", "avoir l'intention de", "planifier". "ou" projet "ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la société de contrôler ou de prédire, et susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de la société et ceux présentés dans les déclarations prévisionnelles. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles, mentionnons, entre autres, l'incapacité de la société à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires; la compétition; la réglementation et les coûts et délais anticipés et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la société, l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun et les incertitudes liées au processus réglementaire, le calendrier des essais cliniques, le calendrier et les résultats des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et des autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la société soumis auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes. Bien que la société ait tenté d'identifier des facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements qui seront différents des prévisions, des anticipations, prévisions ou estimations. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Bien qu'aucune documentation définitive n'ait encore été signée par les parties et que rien ne garantit que ces documents soient signés. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont en date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres législations à moins d'y être contraints par la loi sur les valeurs mobilières.

Pour plus d'information, communiquer avec

Richard Giguère

Chef de la direction

Tetra Santé Naturelle

T 348-899-7575 ext.210

rgiguere@tetrabiopharma.com

Contact média Daniel Granger

ACJ Communication

T. 514 840-7990

M. 514 232 1556

Daniel.granger@acjcommunication.com Charlotte Blanche

T. 514 840-1235 poste 7772

M. 514 914-0593

c.blanche@acjcommunication.com

