Avis aux médias - Engagement citoyen des jeunes : le militant et survivant de la tragédie de Parkland, David Hogg, en conférence à Québec

QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse a le plaisir d'accueillir l'une des figures les plus inspirantes du mouvement citoyen né à la suite de la tragédie de Parkland en Floride, le militant américain pour le contrôle des armes à feu, M. David Hogg. La conférence de M. Hogg s'adressera à la centaine de participants aux Rencontres Action Jeunesse (RAJ) issus d'une quarantaine d'organisations jeunesse. Les RAJ sont une initiative de participation citoyenne née d'un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et Force Jeunesse, permettant aux jeunes de sensibiliser les décideurs publics québécois aux enjeux qui les concernent. Des élus de l'Assemblée nationale du Québec participeront également à l'événement.

Un an après la tragédie qui a frappé son école secondaire, M. Hogg discutera des mérites de la mobilisation citoyenne, particulièrement des jeunes, dans l'avancement des causes sociales. Rappelons que lui et son mouvement sont l'origine de la plus grande mobilisation de l'histoire des États-Unis qui a mené à la célèbre March for Our Lives où 800 000 personnes ont manifesté dans la capitale américaine.

Date : Mardi, 19 février 2019 Heure : 17h à 19h Lieu: Salle des Plaines, Hôtel Château Laurier, 1220 Place George V Ouest, Québec, QC G1R 5B8

À PROPOS DE FORCE JEUNESSE

Fondé en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes travailleurs qui oeuvre à la défense et à l'amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs, des perspectives d'emploi de la relève et de l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques.

